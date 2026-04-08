IATA: для нормализации ситуации с авиатопливом понадобятся месяцы

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш, выступая сегодня в Сингапуре, заявил, что восстановление поставок авиационного топлива займет месяцы, сообщает Reuters.

Господин Уолш отметил, что, несмотря на ожидаемые в связи с достигнутым Ираном и США соглашением падение цен на нефть и открытие Ормузского пролива, стоимость авиационного топлива останется повышенной. Это объясняется тем, что на нормализацию работы нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке потребуется много времени.

Топливо является второй по величине статьей расходов авиаперевозчиков после оплаты труда, обычно составляя около 27% операционных расходов. Новости о перемирии и надежды на возобновление безопасного прохода через Ормузский пролив, закрытие которого привело к резкому сокращению поставок авиационного топлива по всему миру, вызвали резкий рост акций авиакомпаний.

Екатерина Наумова