Дело пахнет президентом

Спустя год после резкого роста цен на авиакеросин Владимир Путин потребовал от правительства разработать механизмы компенсации, как это уже было сделано по бензину и дизельному топливу. Также президент поручил снизить цены и на битум. Оба решения стали полной неожиданностью для Белого дома, которому теперь предстоит, по оценке экспертов и “Ъ”, найти в бюджете около 50 млрд руб. в год компенсаций по авиакеросину и 7–8 млрд руб. по битуму. Источником средств может стать ФНБ. Меры призваны поддержать дорожное строительство и авиарынок, финансовая ситуация на котором приближается к критической.

Президент РФ Владимир Путин потребовал включить авиакеросин и битум в механизм сдерживания цен на внутреннем рынке, который уже разработан для бензина и дизельного топлива. Речь идет о демпфирующей компоненте обратного акциза на нефть для НПЗ. По мнению Владимира Путина, цены на керосин и битум растут из-за влияния налогового маневра в нефтяной отрасли. «Цена в прошлом году скакнула на авиатопливо, соответственно, на 30% с лишним, а на билеты на самолеты — на 9,5%»,— отметил президент, выступая на «Прямой линии».

Виталий Савельев, гендиректор ПАО «Аэрофлот», 13 февраля в интервью «России 24» По идее мы должны бы были это сделать (поднять цены на билеты), но реально у нас нет такой возможности — пассажир не покупает

Заявление Владимира Путина стало неожиданностью для авиаперевозчиков и нефтекомпаний, хотя рост стоимости топлива уже год является одной из главных тем обсуждения в контексте финансового состояния авиакомпаний. Так, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) неоднократно отправляла обращения в адрес Владимира Путина с просьбой поддержать авиакомпании, но решений принято не было. В частности, ассоциация предлагала поднять для авиакомпаний налоговый вычет из акциза на топливо, повысив коэффициент с нынешнего 2,08 до 3,5, расходы бюджета оценивались в 24 млрд руб. Это станет наиболее действенной мерой, заявил “Ъ” 20 июня президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

По словам источника “Ъ” в отрасли, механизм сдерживания цен на авиакеросин после выступления президента непонятен, «пока обсуждать нечего». Источник в Росавиации добавил, что демпфер пока не обсуждался в ведомстве. В свою очередь, Минтранс предлагал правительству выделить 22,5 млрд руб. из бюджета для покрытия убытков авиакомпаний от роста цен на керосин. В Минтрансе заявили “Ъ”, что предложение до сих пор рассматривается в правительстве.

По данным “Ъ”, тема высоких цен на керосин последний раз перед «Прямой линией» поднималась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на этой неделе, хотя цены с максимума ноября прошлого года успели снизиться на 20% (на СПбМТСБ он стоит 45 тыс. руб. за тонну). По словам представителя господина Козака, формула демпфера будет доработана с учетом возможности предоставления поддержки производителям авиатоплива. В нефтекомпаниях отказались от комментариев. РФ производит около 12,7 млн тонн авиакеросина, российские авиакомпании потребляют чуть менее 10 млн тонн.

Цены на битум (производство около 6 млн тонн в год) в связи с завершением налогового маневра действительно растут: в мае, по данным Росстата, дорожные битумы подорожали на 4,5%. При этом в Минэнерго в прошлом году не ожидали сильного роста цен, хотя такой рост изначально предполагался в ходе налогового маневра. Один из собеседников “Ъ” в правительстве говорил, что это не проблема, поскольку потребитель битума в основном государство, и на дорожное строительство выделяются триллионы рублей. Теперь логика становится обратной — для удешевления битума предлагается выделить средства бюджета, ранее дополнительно полученные от налогового маневра. Единой цены на битум нет, в Центральной России он сейчас стоит 12–14 тыс. руб. за тонну при отгрузке с НПЗ. Соответственно, субсидирование 10% от цены может обойтись бюджету в 7–8 млрд руб. в год.

Вопрос в том, кому именно будут выделены эти средства — нефтяным компаниям, чтобы они снизили цены (как в нынешнем демпфере), или же напрямую потребителям топлива. По словам одного из собеседников “Ъ”, более вероятно второе — авиакомпаниям, скорее всего, увеличат вычет акциза (в русле предложений АЭВТ). Но при этом будет предложена формула изменения размера этого вычета в зависимости от цены нефти и курса рубля. В таком случае источником средств будет ФНБ, а не, например, повышение НДПИ для нефтекомпаний, на чем Минфин мог настаивать, если бы компенсации были направлены им, а не потребителям. В Минфине сказали “Ъ”, что вопрос, поднятый президентом, прорабатывается.

По словам главы ИГ «Петромаркет» Ивана Хомутова, завершение налогового маневра оказало влияние на цены на керосин, но незначительное. Цены на керосин в стране зависят от величины экспортной альтернативы НПЗ — чем выше экспортная альтернатива, тем выше цена на внутреннем рынке, отмечает он. По его расчетам, чтобы не допустить того роста цен на керосин, который наблюдается в текущем году, потребовалось бы ввести «демпфер» в размере около 5 тыс. руб. на тонну, что эквивалентно 50 млрд руб. расходов бюджета в год.

Дмитрий Козлов, Герман Костринский