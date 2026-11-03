Нормативы биржевых продаж авиакеросина снизят до 5%
Минюст зарегистрировал изменения в совместный приказ Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго о нормативах биржевой торговли нефтепродуктами. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно новым правилам, норматив реализации авиакеросина на бирже сокращен с 11% до 5%. Эта мера будет действовать до 31 марта 2027 года и вступит в силу 9 ноября 2026 года.
Для бензина продолжает действовать сниженный норматив обязательных продаж — 10% вместо прежних 15%. Из этого объема до 8 процентных пунктов разрешено обеспечить за счет адресных поставок сельхозпроизводителям, организациям, участвующим в северном завозе, строительным компаниям, РЖД и предприятиям энергетики. Оставшиеся не менее 2% должны реализовываться на открытых биржевых торгах.