Минэнерго заявило о достаточном уровне производства авиакеросина в России

В августе производство авиакеросина в России вырастет на 4% в месячном выражении, до уровня августа 2025 года, прогнозирует Минэнерго. В ведомстве заверили, что в стране производят достаточно авиакеросина для удовлетворения потребления.

На начало августа запасы авиакеросина в стране находятся на «стандартном» уровне, и «за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно», уточнили в Минэнерго. «Весь необходимый объем потребления будет удовлетворен уровнем производства, поэтому производство и потребление керосина находятся в балансе, в том числе за счет использования российского авиатоплива»,— сообщило министерство (цитата по ТАСС).

С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до 30 ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. В середине июля Росавиация заявила о контроле властей над поставками керосина в аэропорты.

Подробности — в материале «Ъ» «Керосин запросил посадку».