Bloomberg: Китай поможет авиакомпаниям, пострадавшим от подорожания топлива

Китай рассматривает возможность финансовой и иной помощи для местных авиакомпаний, пострадавших из-за нефтяного кризиса и роста цен на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сообщается, что это может стать крупнейшей программой поддержкой отрасли с пандемии COVID-19.

Среди возможных мер — государственные субсидии, налоговые льготы, кредиты под низкий процент. Источники отмечают, что также рассматривается возможность слияния некоторых авиакомпаний.

После начала войны в Иране авиакомпании по всему миру столкнулись с серьезными проблемами из-за резкого роста цен на авиатопливо и его дефицита в некоторых регионах. Многие авиаперевозчики сократили число рейсов и повысили цены на билеты. По мнению Международной ассоциации воздушного транспорта, для нормализации ситуации с авиатопливом понадобятся месяцы.

Яна Рождественская