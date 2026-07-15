Крупнейшие авиакомпании Китая потеряли $1,3 млрд из-за подорожавшего авиатоплива
Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines уведомили регуляторов об ожидаемых убытках по итогам первого полугодия в размере от 7,37 млрд до 8,97 млрд юаней (от $1,1 млрд до $1,33 млрд). Об этом сообщает агентство Nikkei. Причинами убытков компании в основном называют рост цен на авиатопливо, вызванный войной США с Ираном и перебоями с поставками нефтепродуктов.
Наибольшие убытки понесет авиакомпания China Southern Airlines — как ожидается, во втором квартале они составят $730–804 млн. «В начале марта под влиянием геополитической ситуации цены на авиационный керосин резко колебались, оказывая огромное давление на всю отрасль»,— заявили в China Southern. Компания подчеркнула, что «оперативно отреагировала и быстро адаптировалась к изменениям», однако прогнозирует чистый убыток «из-за объективных факторов, таких как сложная международная ситуация».
Ведущий аналитик транспортного рынка в банке HSBC Параш Джайн прогнозирует для «большой тройки» китайских авиакомпаний «трудное начало» в третьем квартале и ожидает, что убытки «вероятно, продолжатся». Учитывая снижение пассажиропотока, также связанного с ростом цен на топливо, «мы видим ограниченные возможности для восстановления прибыльности в ближайшей перспективе», полагает эксперт.
После начала военного конфликта в Иране в конце февраля 2026 года и перекрытия Ормузского пролива, являющегося ключевым маршрутом поставок нефти и газа, авиакомпании по всему миру столкнулись с резким ростом цен на авиатопливо. Средняя стоимость топлива выросла с $85–90 до $150–200 за баррель, что привело к сокращению числа рейсов и росту цен на билеты.
Власти Китая рассматривают возможность оказания финансовой и иной поддержки своим авиакомпаниям, в том числе через государственные субсидии, налоговые льготы и кредиты под низкий процент. Не исключается также возможность слияния некоторых авиакомпаний. Однако ряд китайских авиаперевозчиков, включая Xiamen Airlines, China United Airlines и Colorful Guizhou Airlines, уже увеличили топливный сбор для внутренних рейсов в шесть раз, что может быть частью общей тенденции для компенсации роста издержек.