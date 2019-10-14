Авиакомпаниям раскроют резервы

Президент России Владимир Путин поручил правительству выдать авиаперевозчикам средства из резервного фонда Белого дома для компенсации роста цен на авиакеросин в 2018 году. Этот вопрос поднимался еще в июне, но пока так и не определена ни итоговая сумма компенсации, ни ее способ. В Минтрансе утверждают, что направили свои предложения в правительство, но не раскрывают подробностей. Авиакомпании ранее просили 30 млрд руб.

Владимир Путин поручил правительству до ноября выделить из резервного фонда средства на компенсацию расходов авиакомпаний, возникших в результате роста цен на авиакеросин в 2018 году. Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 4 сентября, говорится на сайте президента. В сообщении не раскрываются ни сумма средств, ни механизм компенсации.

В июне во время прямой линии глава государства поручал правительству разработать механизм компенсации роста цен на керосин, аналогичный тому, который действует в отношении бензина и дизельного топлива.

По словам господина Путина, авиакеросин в прошлом году подорожал на 30%, тогда как авиабилеты — на 9,5%

Правительство с 1 августа действительно запустило демпфирующий акциз на керосин, по которому авиакомпании могут получить возмещение части затрат из бюджета, если цена керосина превышает 48,3 тыс. руб. за тонну. Сейчас оптовые цены на керосин держатся чуть ниже, около 48 тыс. руб. за тонну, по данным Refinitiv. В Минтрансе в начале октября заявляли, что предлагают снизить планку в демпфере до 40 тыс. руб. за тонну.

В Минтрансе сказали, что направили предложения по компенсации в правительство РФ для принятия дальнейших решений. В ведомстве отказались назвать сумму, которую предложили выделить на поддержу отрасли. На вопрос о механизме возмещения в Минтрансе также не ответили. «Позиция Минтранса сформирована на основе данных пассажирооборота российских перевозчиков за 2018 год»,— сказали в министерстве.

Прошлый год авиаотрасль, по данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), завершила с рекордным убытком 70 млрд руб. По итогам полугодия 2019 года убыток составил 51,9 млрд руб. Осенью АЭВТ направила в правительство предложение выделить из бюджета 30 млрд руб. для компенсации потерь авиакомпаний, чтобы не допустить рост цен на авиабилеты. Кроме прямых субсидий в ассоциации предлагали также поднять для перевозчиков налоговый вычет из акциза на топливо, повысив коэффициент с 2,08 до 3,5. Расходы бюджета в этом случае оценивались в 24 млрд руб.

В отрасли не сомневаются, что совокупный убыток по окончании 2019 года превысит финансовые потери 2018 года.

Собеседники “Ъ” в отрасли скептически настроены относительно поддержки правительства.

По словам одного из них, авиакомпании до сих пор не получили информацию о механизме компенсации. «Видимо, он до сих пор не разработан»,— полагает собеседник “Ъ”.

Герман Костринский