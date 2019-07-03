Авиатопливо не долетело до субсидий Белый дом будет компенсировать его стоимость при более высоких ценах

Правительство согласовало предоставление компенсаций авиакомпаниям из-за роста цен на авиакеросин. Компании смогут получить их в виде вычета из акциза, его размер будет зависеть от динамики цен на нефть и курса рубля. Однако при текущих ценах компенсаций не будет — они начнут выплачиваться только при росте стоимости авиакеросина выше 48,3 тыс. руб. за тонну, тогда как сейчас она составляет около 45,2 тыс. руб. Сами авиакомпании хотели прямых бюджетных субсидий.

Минфин исполнил поручение президента РФ Владимира Путина и разработал механизм сдерживания цен на авиакеросин. О необходимости такой меры президент неожиданно заявил в ходе прямой линии 20 июня. Однако предложенные Минфином параметры означают, что прямо сейчас авиакомпании никаких компенсаций не получат.

Как заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, демпферная компонента начнет работать при росте цены авиакеросина в 2019 году выше 48,3 тыс. руб. за тонну, что примерно соответствует росту цен на нефть до $70 за баррель. Сейчас цены ниже — 45,3 тыс. руб. за тонну и $63 за баррель соответственно. Для компенсаций будут использоваться дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые аккумулируются в ФНБ.

Механизм компенсации, по сути, будет напоминать классический демпфер, но деньги будут получать именно потребители, а не нефтекомпании (как в случае с бензином и дизтопливом).

Сейчас авиакомпании уже получают вычет из акциза на авиакеросин (по сути, это компенсация акциза) — теперь размер этого вычета будет увеличен и поставлен в зависимость от динамики экспортных цен на авиакеросин.

Так, правительство обязуется частично компенсировать из бюджета разницу между индикативными ценами (их также устанавливает правительство) и экспортными ценами на авиакеросин, если последние выше. На этот год установлена индикативная цена 48,3 тыс. руб. на тонну, на 2020 год — 50,7 тыс. руб., в дальнейшем она растет на 5% ежегодно. В этом году Белый дом будет компенсировать 75% разницы, в 2020 году и далее — 68%. Таким образом, если экспортные цены на авиакеросин в этом году достигнут 50 тыс. руб. на тонну, бюджет заплатит авиакомпаниям около 1,3 млрд руб. на каждый 1 млн тонн купленного ими авиакеросина.

Это позволит компенсировать всего около 2,6% от стоимости топлива.

Соответствующий законопроект правительство, как ожидается, утвердит в четверг. Сама схема заработает с 1 августа задним числом, поскольку Госдума утвердит изменения, вероятно, не ранее конца августа.

Российские авиакомпании и раньше предлагали увеличить им вычет из акциза на авиакеросин, но их интересовали прямые субсидии, которые бы не зависели от динамики цен. Так, в российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейших перевозчиков, кроме группы «Аэрофлот») с конца прошлого года заявляли о необходимости увеличить коэффициент обратного акциза с 2,08 до 3,5.

Авиаперевозчики также считали действенной единовременную выплату из бюджета в размере 22,5 млрд руб. на отрасль. Введение механизма демпфера с компенсациями только с определенного уровня мировых цен на нефть вызывает у авиаторов скепсис. «Убытки, уже полученные нами в прошлом году, с нас никто не спишет, они останутся в балансе»,— объясняет собеседник “Ъ” в отрасли.

Юрий Барсуков, Герман Костринский