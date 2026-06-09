Авиакомпании США удвоили расходы на топливо и ждут падения прибыли

Американские авиакомпании в апреле 2026 года потратили на топливо около $6,5 млрд по сравнению с $3,6 млрд в апреле прошлого года, следует из данных Бюро транспортной статистики США. Объем потребления топлива практически не изменился, снизившись лишь на 2 млн галлонов.

Associated Press со ссылкой на заявления Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) пишет, что совокупная чистая прибыль авиакомпаний по всему миру в 2026 году составит $23 млрд, что значительно ниже прогнозных $41 млрд и ниже уровня в $45 млрд, полученных в 2025 году. «Авиакомпании больше всего страдают от шока, вызванного ростом цен на топливо»,— сообщил гендиректор IATA Уилли Уолш.

По прогнозам, средняя цена на авиационное топливо в 2026 году составит $152 за баррель, что почти на 70% выше, чем в 2025 году. Из-за этого глобальные расходы авиакомпаний на топливо могут достигнуть примерно $350 млрд по сравнению с $252 млрд годом ранее. На топливо будет приходиться более 31% операционных расходов авиакомпаний в 2026 году по сравнению с примерно 25% в прошлом году. В США в апреле стоимость галлона авиационного топлива составила $4,11. В апреле прошлого года она составляла $2,31.

Влад Никифоров