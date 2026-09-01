ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке к октябрю
Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров Центробанка (ЦБ), заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов. Он объяснил рост цен на бензин в том числе сезонным фактором.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«В августе всегда сезонный пик спроса на бензин. К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, все же ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой»,— сказал он на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
По словам советника главы ЦБ, у роста цен на топливо помимо прямого вклада в инфляцию есть еще вторичные проинфляционные эффекты. Оценить их в полной мере можно будет только в 2027 году, считает он. «Недельная статистика Росстата показывает, что рост цен на неделе после некоторой коррекции вновь возобновился, поэтому есть еще и прямой вклад цен на бензин в инфляцию»,— добавил Кирилл Тремасов.
По ситуации с атаками дронов на склады у регулятора «нет достоверной целостной картины, чтобы оценить масштаб этого шока», пояснил советник главы ЦБ. Он считает важным понять, что происходит с потребительским спросом, и как потребители реагируют на происходящее.
Перебои с поставками топлива в России возникли в конце мая из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Кроме того, на АЗС в регионах стали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки. В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке.
Центробанк в июле 2026 года повысил свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% с прежних 4,5–5,5%, а одной из причин изменения прогноза была названа ситуация на топливном рынке. Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин 14 июля 2026 года заявил, что при принятии решений по ключевой ставке регулятор будет учитывать рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом он уточнил, что на издержки в экономике влияют не только сами цены на топливо, но и ограничение его доступности.
Эльвира Набиуллина в июле 2026 года отмечала, что смягчение денежно-кредитной политики должно происходить более плавно на фоне стимулирующего характера бюджетной политики и ускорения инфляции. Александр Шохин 7 июля 2026 года высказывал мнение, что повышение ставки будет неэффективной мерой для борьбы с немонетарными факторами инфляции, такими как дефицит топлива, связанный с повреждением перерабатывающих мощностей.
Согласно оценке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, ускорение инфляции — лишь один из каналов воздействия топливного кризиса на экономику. Институт указывал, что сокращение производства нефтепродуктов может усилить спад промпроизводства, снизить экономическую активность из-за дефицита топлива и сокращения перевозок, а также повлиять на траекторию денежно-кредитной политики из-за роста инфляции и её ожиданий.