ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке к октябрю

Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров Центробанка (ЦБ), заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов. Он объяснил рост цен на бензин в том числе сезонным фактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В августе всегда сезонный пик спроса на бензин. К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, все же ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой»,— сказал он на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

По словам советника главы ЦБ, у роста цен на топливо помимо прямого вклада в инфляцию есть еще вторичные проинфляционные эффекты. Оценить их в полной мере можно будет только в 2027 году, считает он. «Недельная статистика Росстата показывает, что рост цен на неделе после некоторой коррекции вновь возобновился, поэтому есть еще и прямой вклад цен на бензин в инфляцию»,— добавил Кирилл Тремасов.

По ситуации с атаками дронов на склады у регулятора «нет достоверной целостной картины, чтобы оценить масштаб этого шока», пояснил советник главы ЦБ. Он считает важным понять, что происходит с потребительским спросом, и как потребители реагируют на происходящее.

Перебои с поставками топлива в России возникли в конце мая из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Кроме того, на АЗС в регионах стали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки. В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке.