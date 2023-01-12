Демпфер не пахнет

Российские авиаперевозчики по итогам 2022 года получат из бюджета рекордные компенсации в рамках демпфера по авиакеросину, которые могут превысить 100 млрд руб. В совокупности с обратным акцизом на авиакеросин топливные субсидии для отрасли превзойдут по размеру антикризисную помощь, выделенную правительством в 2022 году для поддержки пассажиропотока. Однако авиакомпании опасаются уменьшения выплат по демпферу в 2023 году из-за планового изменения формулы расчета субсидии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Авиаперевозчики получат около 100 млрд руб. из бюджета по итогам 2022 года в качестве частичной компенсации расходов на авиакеросин, подсчитали опрошенные “Ъ” аналитики. Речь идет о демпфере: в рамках этого механизма перевозчикам компенсируется 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и его фиксированной оптовой ценой в РФ (55,9 тыс. за тонну в 2022 году).

По данным «Петромаркета», в среднем за 2022 год авиакомпании ежемесячно потребляли 450 тыс. тонн керосина, заправленного в российских аэропортах. Таким образом, за весь год компании могут получить 95,4 млрд руб. в виде выплат по демпферу за авиакеросин. Кроме того, еще 16,3 млрд руб. авиакомпании получат в виде обратного акциза на керосин (установлен на уровне 2,8 тыс. руб. за тонну), указывает старший консультант ИГ «Петромаркет» Константин Квон.

По расчетам транспортного аналитика Елены Сахновой, только по демпферу перевозчикам полагается 118 млрд руб. Рекордным месяцем стал март, когда на фоне резкого ослабления рубля к доллару и подорожания керосина в Европе выплаты составили 20 млрд руб. В апреле компенсация снизилась до 12 млрд руб. и к концу лета — до 11 млрд руб. в месяц, в осенние месяцы выплата сократилась с 8 млрд до 5 млрд руб. Самые низкие поступления по демпферу пришлись на декабрь (4 млрд руб.) из-за снижения цен на нефть. По данным ФАС, экспортная альтернатива для керосина, которая служит для расчета демпфера, в декабре снизилась до 68 тыс. руб. за тонну против 71,5 тыс. руб. в ноябре и 142 тыс. руб. на пике в марте.

Таким образом, выплаты по демпферу оказались больше антикризисной субсидии авиакомпаниям в 100 млрд руб. и сопоставимы с общим объемом федеральных субсидий авиакомпаниям в 2022 году (146,8 млрд руб., в том числе 19,5 млрд руб. компенсаций за отмененные рейсы).

Демпфер на авиакеросин ввели в августе 2019 года, но заработал механизм только с сентября 2021 года, когда экспортная цена топлива превысила условный средний уровень цен на внутреннем рынке. За сентябрь—декабрь 2021 года перевозчики получили лишь около 8 млрд руб. по демпферу. Оптовые цены на авиакеросин в 2022 году в России выросли примерно на 20%, до 69,5 тыс. руб. за тонну, судя по данным биржи СПбМТСБ.

Уровень условной внутренней цены ежегодно повышается на 5% и с 2023 года увеличился до 58,7 тыс. руб. за тонну, что уменьшит объем компенсаций по демпферу. В 2021 году в АЭВТ просили зафиксировать внутреннюю цену в формуле демпфера, но правительство это не поддержало. Предложение считают по-прежнему актуальным в «Аэрофлоте». «Считаем, что заложенный рост порогового значения на 5% представляется чрезмерным, в текущих условиях целесообразно сохранить уровень демпфера 2022 года и на 2023 год»,— сообщили “Ъ” в компании. Необходимо, чтобы демпфер продолжал обеспечивать защиту авиакомпаний от дорогого авиакеросина в будущем, особенно в ситуации высокой волатильности цен, подчеркнули в компании, признавая, что «механизм обеспечил значительную поддержку отрасли в ситуации резкого роста цен на керосин 2022 года». Ранее источники “Ъ” в группе подчеркивали, что расходы на топливо составляют треть себестоимости перевозки.

В Smartavia заявили, что компенсация по демпферу остается актуальной в 2023 году как «противовес тому, что цены на авиакеросин продолжают оставаться на исторических максимумах». В других компаниях от официальных комментариев воздержались, но некоторые собеседники отдельно подчеркивали, что размер субсидии по демпферу в 2022 году следует рассматривать «в сопоставлении с растущими издержками как на топливо, так и на другие статьи расходов». А Елена Сахнова напоминает, что демпфер компенсирует лишь две трети роста цен на авиакеросин.

Айгуль Абдуллина