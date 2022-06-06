Авиатопливо взлетает

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Рост цен на нефть грозит авиаперевозчикам серьезным увеличением расходов на топливо. Так, на СПбМТСБ стоимость авиакеросина 6 июня выросла почти на 5%, до 65,5 тыс. руб. за тонну, повторив мартовский исторический рекорд. По мнению Минэнерго, темпы роста цен находятся «в нормальных для сезона границах». Но в авиаотрасли опасаются продолжения ценового ралли и одновременного снижения компенсаций расходов на топливо в рамках демпфирующего механизма. В марте из-за высоких цен на нефть и девальвации рубля демпфер составлял 56 тыс. руб. за тонну, в мае его значение уменьшилось более чем вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость авиакеросина на СПбМТСБ выросла 6 июня на 4,8%, до 65,5 тыс. руб. за тонну. Сейчас цены на авиакеросин находятся на максимальных уровнях на фоне возросших до порядка $120 за баррель цен на нефть. До рекордных значений в почти 65,6 тыс. руб. за тонну авиатопливо подорожало в марте.

Дополнительное давление на цены оказывает сезонное увеличение числа авиаперелетов относительно прошлого месяца. Именно на счет этого фактора относит наблюдаемый скачок цены один из собеседников “Ъ” в авиаотрасли.

Сейчас авиакомпании получают компенсацию затрат за подорожание авиакеросина за счет демпферного механизма, заработавшего в сентябре 2021 года. Из бюджета перевозчики получают 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и фиксированной оптовой ценой в РФ, которая в 2022 году составляет 55,9 тыс. руб. за тонну.

В марте авиакомпании получили рекордные компенсации по демпферу: в целом по отрасли они оценивались в 17 млрд руб. Рекордный рост компенсаций был обусловлен высокими ценами на нефтепродукты из-за подорожания нефти и значительной девальвации рубля. По данным Reuters, демпфер по итогам марта составлял 56,4 тыс. руб. за тонну, за апрель он снизился на 39%, за май — еще на 26%, до 25,4 тыс. руб. за тонну.

Несколько собеседников “Ъ” в авиаотрасли надеются, что объективных предпосылок для дальнейшего резкого скачка цен на внутреннем рынке не будет, но «ситуация остается сложной».

При этом они видят риск возможного снижения субсидий по демпферу. О возможном изменении параметров механизма упоминал в конце мая замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Демпфер очень помогает, но фактически это первые два месяца сработавшей поддержки за почти четыре года высоких цен на авиатопливо. Это очень непродолжительная помощь на фоне роста прочих издержек»,— отмечает собеседник “Ъ” в одной из авиакомпаний, опасаясь пересмотра демпфера в сторону снижения выплат авиакомпаниям.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что «темпы изменения цены на керосин находятся в нормальных для сезона границах и значительно не влияют на розницу, внутренний рынок остается стабильным».

«Изменение цены керосина связано как с сезонным фактором отпускного сезона, так и с восстановлением авиасообщения после спада в пандемию,— считают в министерстве.— Более того, как свидетельствуют данные Росстата, с марта по апрель стоимость керосина в мелкооптовом звене снизилась с 54,5 тыс. руб. до 53,3 тыс. руб. за тонну». Вопрос демпфера остается в зоне ответственности Минфина и Минтранса, сообщили в Минэнерго. В Минфине не ответили “Ъ”.

«Топливо составляет значительную долю в себестоимости билета, и с учетом удлинения ряда маршрутов в этом году данный фактор не потеряет своей остроты, поэтому снижение уровня компенсации при дальнейшем росте цены может крайне негативно сказаться на финансовых результатах перевозчиков»,— говорит источник “Ъ” в экспертном сообществе.

В обозримой перспективе маршрутные сети будут сосредоточены на внутренних направлениях при одновременном сдерживании цен на перелеты, отмечает еще один источник “Ъ” в авиаотрасли. По его словам, «в случае дальнейшего роста цен и сокращения демпфера у авиакомпаний не останется возможности переложить топливные издержки на пассажира».

Дмитрий Козлов, Айгуль Абдуллина