Компенсация в пользу средних

По данным “Ъ”, российские авиакомпании могут получить обещанные правительством компенсации высоких цен на авиакеросин в 2018 году пропорционально объемам потребленного топлива. Такую методику подготовил Минтранс, отказавшись от своей прежней идеи субсидировать только внутренние перевозки пассажиров. Новый подход даст доступ к компенсациям чартерным перевозчикам, но также простимулирует авиакомпании со старым неэффективным парком. Между тем сама выплата компенсаций по-прежнему под вопросом: эксперты допускают, что она может быть вновь отложена.

Минтранс предлагает распределить между авиакомпаниями компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 году в зависимости от объема закупленного и заправленного в России топлива. Соответствующий проект постановления (есть у “Ъ”) направлен в правительство. Речь идет о распределении 23 млрд руб., деньги будут выделены из резервного фонда правительства. В Минтрансе сказали “Ъ”, что предложения по компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива разработаны и направлены в правительство для принятия дальнейших решений, отказавшись комментировать детали.

В октябре «Ведомости» писали, что министерство предлагало распределить бюджетные средства пропорционально расходам перевозчиков на закупку топлива, использованного на внутренних рейсах. Данная методика была бы наиболее выгодна Utair и S7, у которых значительная доля внутренних рейсов в расписании. Для «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и NordWind, у которых доля международных перевозок превышает 50%, механизм был бы невыгоден, а чартерные компании Azur Air, Royal Flight и I Fly вовсе не получили бы компенсаций.

Впрочем, новая методика устраивает не всех игроков. Из опрошенных “Ъ” авиакомпаний положительно о документе отзывались средние и небольшие игроки, а крупные перевозчики, напротив, в основном негативно относятся к документу. «Больше всех получат самые неэффективные компании со старым флотом,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Перевозчики, которые стараются экономить даже доли процента топлива и устанавливают специальное программное обеспечение, получат меньше. Распределять субсидию необходимо с учетом количества перевезенных пассажиров на внутренних линиях и дальности перевозок — по величине пассажиро-километров».

«Преференции будут выданы в первую очередь авиакомпаниям среднего звена, осуществляющим перевозки преимущественно в России, например, Utair»,— говорит другой собеседник “Ъ” на рынке авиаперевозок. При этом «субсидии продлят деятельность перевозчиков, которые могли бы уйти с рынка, снизив переизбыток емкостей», считает он. Однако он допускает, что правительство может отказаться от выплат с учетом текущей динамики цен на нефть: «Вопрос не из самых острых, и Минфин может решить направить деньги на другие проекты».

«Цены на топливо в этом году росли очень низкими темпами, но перекос, возникший в прошлом году, пока сохраняется»,— сказали в Utair. В Smartavia поддерживают новый механизм Минтранса. При этом в одной из небольших авиакомпаний возмущены переносом выплат на 2020 год, так как «запредельная» стоимость топлива на Дальнем Востоке и Крайнем Севере сильно ударила по финансовому состоянию перевозчика.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что придумать механизм, который удовлетворил бы все авиакомпании, не представляется возможным. Он поддерживает решение Минтранса отказаться от привязки компенсации только к определенным рейсам. Эксперт согласен, что существует риск невыплаты компенсации и в 2020 году, но считает, что властям не стоит рассматривать субсидию как безвозвратные расходы. «К примеру, если "Аэрофлот" улучшит финансовый результат, государство вернет часть субсидии в виде дивидендов и налога на прибыль. Субсидия Utair позволит снизить риск прекращения операционной деятельности и избежать расходов, связанных с вывозом пассажиров в случае банкротства перевозчика»,— полагает Олег Пантелеев.

Герман Костринский