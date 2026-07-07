Авиабилеты в США не дешевеют после падения цен на горючее

Американские авиакомпании не снижают стоимость билетов, которая резко возросла после начала войны в Иране из-за подорожания горючего. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), сейчас стоимость горючего уже на 40% ниже, чем в разгар военных действий в Иране, но билеты, по мнению аналитиков, пока дешеветь не будут.

По оценкам экспертов Deutsche Bank, которых цитирует WSJ, с начала войны в Иране американские авиаперевозчики восемь раз поднимали стоимость билетов, параллельно сокращая те рейсы, которые оказывались нерентабельными при высоких ценах. В предыдущие годы после падения цен на горючее перевозчики начинали возвращать рейсы, снижая цены на билеты. Но сейчас картина иная — рейсы возвращаются, хотя и медленнее обычного, а цены на билеты не падают.

Как считают некоторые главы авиакомпаний, с которыми поговорила WSJ, стоимость авиабилетов уже давно нужно было повысить. Так, говорят они, с 2019 по 2025 год стоимость авиабилетов упала на 3,5%, в то время как общая инфляция за это время выросла на 26%. При этом авиакомпании указывают, что спрос на билеты сейчас «остается довольно высоким» даже при нынешних ценах. Отчасти это может объясняться уходом с рынка крупнейшего в США лоукостера Spirit Airlines. Кроме того, сейчас сезон летних отпусков, и люди не собираются отказываться от отдыха даже по более высоким ценам. Как считает аналитик Melius Research Конор Каннингем, «реальным показателем будет то, что произойдет после Дня труда (отмечается в США в первый понедельник сентября.— “Ъ”), когда спрос на отдых упадет, а авиакомпании начнут подстраивать число рейсов под осень».

Алена Миклашевская