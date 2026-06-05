Затраты «Аэрофлота» на керосин по международной сети выросли более чем в два раза

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что затраты авиаперевозчика на авиакеросин по международной сети выросли более чем в два раза. С начала 2026 года рост затрат на авиакеросин составил 7%, уточнил он.

«С точки зрения наших затрат по группе на керосин — это порядка 300 млрд руб. в год. Безусловно, в текущих условиях механизм демпфера является сильно стабилизирующим фактором и необходимым условием, чтобы не допустить более чем инфляционного роста тарифов. И особенно с учетом того, что по международной сети затраты на авиакеросин выросли кратно — больше, чем в два раза»,— сказал господин Александровский журналистам (цитата по ТАСС).

По словам главы «Аэрофлота», в 2026 году группа планирует сохранить объем перевозок и размер чистой прибыли на уровне предыдущих двух лет. Он добавил, что до конца года на страховое урегулирование по шести самолетам компании потребуется порядка $100 млн. В 2025-м «Аэрофлот» урегулировал вопросы страхования по 30 самолетам.