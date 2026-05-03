Американская Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива

Американская авиакомпания Spirit Airlines отменила все рейсы и объявила о прекращении работы, следует из заявления компании. Такое решение было принято после роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«К сожалению, несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы давления на бизнес значительно повлияли на финансовые перспективы Spirit. В отсутствие дополнительного финансирования у компании Spirit не оставалось иного выбора, кроме как свернуть деятельность»,— отмечается в заявлении.

Авиакомпания призвала пассажиров не приезжать в аэропорты. Она пообещала, что клиентам вернут средства за купленные билеты. Пассажиров, забронировавших туры через турагентов, призвали обращаться к ним напрямую, чтобы вернуть деньги.

Авиакомпания Spirit работала с начала 1990-х годов. В США она была известна тем, что предлагала одни из самых дешевых рейсов в обмен на ограниченный набор удобств и услуг. По данным Reuters, Spirit Airlines — первая жертва конфликта США, Израиля и Ирана. Закрытие компании повлечет увольнение тысяч человек.