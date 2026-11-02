Ryanair хочет заморозить зарплаты из-за роста цен на топливо

Ryanair сообщил о запланированных мерах экономии при публикации отчетности за первое полугодие финансового 2027 года, завершившееся 30 сентября. Выручка компании за этот период увеличилась на 3%, составив €10,1 млрд. Прибыль после уплаты налогов упала на 15%, до €2,15 млрд. В первом полугодии Ryanair перевез 125,8 млн пассажиров — на 6% больше, чем годом ранее.