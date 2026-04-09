Великобритания стала крупнейшим импортером авиатоплива из США

Как показывают данные LSEG, в марте на Великобританию пришлось 25% американского экспорта авиационного топлива. А в первой половине апреля, по оценкам аналитической компании Vortexa, американская продукция составит уже около 50% всего британского импорта этого вида продукции. Годом ранее эта доля составляла всего 7%. Таким образом, отмечает Financial Times (FT), Великобритания стала главным импортером авиатоплива из США.

В Vortexa указывают, что это свидетельствует об изменении «исторически сложившейся картины значительных закупок Британией авиатоплива в странах Ближнего Востока». В условиях конфликта в регионе Персидского залива поставки оттуда нарушены, цены на сырье выросли. В ответ США нарастили экспорт авиатоплива, чтобы удовлетворить спрос на него и заодно воспользоваться ростом цен.

По данным LSEG, в марте США экспортировали почти 500 тыс. тонн авиатоплива, что в два раза больше, чем в феврале. Из них Великобритания закупила около 115 тыс. тонн. На втором месте по объему импорта американского топлива — Нидерланды (почти 80 тыс. тонн), за ними — Доминиканская Республика (около 70 тыс. тонн).

В апреле Великобритания планирует закупить в общей сложности 218 тыс. тонн авиатоплива из разных источников, в том числе 151 тыс. тонн из США. Это более чем в два раза больше, чем средний показатель за предыдущие десять месяцев.

Алена Миклашевская