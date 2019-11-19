Компенсации за керосин улетели на 2020 год Минфин не нашел средств на выплату авиакомпаниям

Российские авиакомпании не ранее 2020 года получат от государства единовременную компенсацию финансовых потерь от роста цен на авиакеросин в 2018 году. По информации “Ъ”, в резервном фонде правительства, откуда должны были выделить средства, не хватает денег на компенсацию в 2019 году. По предложению Минфина, субсидия может быть выплачена по частям. Перевозчики отмечают, что отсутствие выплаты до конца года не приведет к драматическим последствиям для отрасли, но считают компенсацию своих потерь «справедливым шагом».

Правительство в 2020 году продолжит изучать вопрос предоставления российским авиаперевозчикам единовременной компенсации роста цен на авиакеросин из бюджета. «Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год»,— заявил журналистам на форуме «Транспортная неделя» замминистра транспорта Александр Юрчик (цитата по ТАСС). Он добавил, что деньги могут быть выплачены по частям. По данным “Ъ”, вопрос был отдан на проработку Минфину, который из-за нехватки средств в резервном фонде правительства предложил перенести решение вопроса на следующий год.

В этом году Владимир Путин поручил правительству компенсировать финансовые потери авиакомпаний от роста цен на авиатопливо в 2018 году. В июне, выступая на прямой линии, президент заявил, что цена на авиакеросин в прошлом году «скакнула» на 30%, цены на авиабилеты при этом выросли на 9,5% (см. “Ъ” от 21 июня). Белый дом должен был выделить деньги до ноября.

Минтранс оценивал объем единовременной субсидии в 23 млрд руб.

Однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в октябре отмечал, что Минфин еще проанализирует объективность запросов авиакомпаний. Он полагает, что их убытки связаны не только с изменением цен на топливо, но и с ростом аэропортовых сборов.

«Там надо еще внутри компаний серьезно покопаться»,— отмечал он.

Гендиректор и совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отметил на форуме, что отсутствие выплаты не окажет критического влияния на работу авиакомпании: по итогам трех кварталов перевозчик получил около 3 млрд руб. прибыли, а по итогам всего 2019 года ожидается 1 млрд прибыли (четвертый квартал традиционно убыточен для российских перевозчиков). «Но отдайте то, что мы потеряли, это будет справедливо»,— подчеркнул он. По словам господина Скуратова, в 2019 году цены на авиатопливо росли, но скачкообразного роста, как в прошлом году, не наблюдалось.

В Минфине пока не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейших перевозчиков, за исключением «Аэрофлота»), совокупный операционный убыток отрасли в прошлом году составил 70 млрд руб. В этом году финансовый результат отрасли, по прогнозам АЭВТ, ухудшится.

Герман Костринский