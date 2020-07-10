Подробно Тема (обновлено: 14.01.2021)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, избранный от ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля. СКР обвиняет его в организации убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. У нескольких членов ЛДПР прошли обыски, арестованы два хабаровских депутата — Сергей Кузнецов и Дмитрия Козлов. Лидер ЛДПР в связи с задержанием господина Фургала выразил протест. Басманный суд Москвы арестовал губернатора до 9 сентября. Последние новости и все самое важное о деле Сергея Фургала — в теме “Ъ”.