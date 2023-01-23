Дело Сергея Фургала расписали по ролям

На выездном заседании Люберецкого городского суда, прошедшем в Мособлсуде, начались прения по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его предполагаемых сообщников. Они обвиняются в организации и исполнении двух заказных убийств и покушении, совершенных в начале 2000-х годов, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. Прокуроры попросили присяжных признать всех четверых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала (справа) гособвинение считает заказчиком убийств, а его бывшего помощника Андрея Карепова (слева) — посредником

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала (справа) гособвинение считает заказчиком убийств, а его бывшего помощника Андрея Карепова (слева) — посредником

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На выступления в прениях прокурорам потребовалось почти четыре часа. При этом Сергей Фургал, обвиняемый в заказе преступлений, его бывший помощник и предполагаемый посредник Андрей Карепов, возможный исполнитель двух убийств Андрей Палий и Марат Кадыров, совершивший, по данным следствия, неудачное покушение на конкурента господина Фургала по бизнесу Александра Смольского, находились в зале, а вот группе поддержки бывшего хабаровского губернатора и журналистам пришлось наблюдать за заседанием по видеосвязи.

Сначала прокурор Александр Коробейников рассказал о конфликте между Сергеем Фургалом и господином Смольским.

По словам гособвинителя, организованное в начале 2000-х годов господином Фургалом и его деловым партнером Николаем Мистрюковым ООО «МИФ Хабаровск», как и компания господина Смольского, занималась сбором и продажей металлолома. Но дела у последнего шли намного лучше, чем у будущего губернатора, в том числе и потому, что фирма Александра Смольского платила за металлолом на 30% больше, чем компания будущего чиновника, и потому имела больше клиентов. Это-то и стало причиной раздора между предпринимателями. Сначала, по данным обвинения, господин Фургал уговаривал конкурента снизить расценки, позже стал угрожать и, наконец, решил, что господина Смольского нужно устранить. Помочь ему взялся Андрей Карепов, связанный, по данным следствия, с криминальным миром края. В частности, он был знаком с местным «авторитетом» Михаилом Тимофеевым (объявлен в международный розыск), возглавлявшим в начале нулевых мощную «бригаду». Тот предложил в качестве исполнителя преступления своего знакомого Марата Кадырова.

Как рассказал прокурор Коробейников, 28 июня 2004 года Марат Кадыров подкараулил Александра Смольского возле гаража и закидал его гранатами. Первая взорвалась, когда предприниматель уже вошел внутрь гаража, и поэтому он не пострадал. Вторая, которую киллер бросил жертве под ноги, не сработала — Марат Кадыров не смог выдернуть чеку.

Кстати, после покушения оставшийся в живых предприниматель все же снизил цену до уровня компании господина Фургала.

Следующей жертвой Сергея Фургала, считают прокуроры, стал хабаровский предприниматель Евгений Зоря, убитый 28 октября 2004 года.

По словам прокурора, это был принципиальный человек: например, он не платил за «крышу» ни бандитам, ни силовикам. Причиной же его спора с Сергеем Фургалом стал главный цех обанкротившегося завода железобетонных изделий №2 площадью 15 тыс. кв. м. Его летом 2002 года господин Зоря купил за миллион рублей, а Сергей Фургал, по данным следствия, решил поэтапно захватить объект. Сначала он начал судиться, но господин Зоря процессы выигрывал. Тогда, утверждает обвинение, Сергей Фургал в феврале 2003 года с помощью конкурсного управляющего подделал документы, на основании которых местный арбитраж осенью 2003 года решил вопрос в пользу господина Фургала. Однако вышестоящие инстанции это решение отменили, и объект остался за господином Зорей. Уже летом 2004 года Евгений Зоря заметил за собой слежку, о чем написал заявления во все правоохранительные органы, утверждая, что может стать жертвой заказного убийства. Но это его не спасло: по материалам дела, 28 октября 19-летний киллер Андрей Палей, входивший в бригаду Михаила Тимофеева, расстрелял предпринимателя у его дома из пистолета ТТ, выпустив в того восемь пуль.

Последней жертвой Сергея Фургала, считает следствие, стал директор ООО «Вест-Маркетинг» Олег Булатов, занимавшийся экспортом металлолома за рубеж.

Господин Булатов, ранее служивший в милиции, хорошо знал участников «бригады» Михаила Тимофеева, и когда розыск по делу об убийстве Евгения Зори активизировался (в бумагах и компьютере погибшего было указано, что его может «заказать» Сергей Фургал), местные следователи стали вызывать различных предпринимателей и членов «бригады» на допросы. Допросили и господина Булатова. Он сообщил, что знает о конфликте господина Зори с Андреем Кареповым, представлявшим интересы Фургала. В итоге в начале февраля 2005 года господин Булатов был застрелен возле своего гаража, причем киллер добил бизнесмена четырьмя выстрелами в голову, а потом бросил в него гранату РГД-5. Следствие считает исполнителем и этого преступления господина Палея.

Рассказав о преступлениях и ролях, которые в них, по версии следствия, играли подсудимые, прокуроры попросили присяжных проявить «житейскую мудрость». По мнению же гособвинителей, вина фигурантов дела в суде доказана и снисхождения последние не заслуживают.

Выступление адвокатов обвиняемых запланировано на среду.

Алексей Соковнин