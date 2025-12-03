Суд взыскал с Фургала 552 млн рублей по иску британской корпорации

Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровсого края Сергея Фургала 551 млн 896 тыс. руб. по иску британской топливной корпорации Global Metcorp Ltd («Глобал Метрокоп Лимитед»). Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Такое решение принял Бабушкинский суд Москвы, оглашая приговор по его второму экономическому делу. В рамках него Global Metcorp Ltd была признана потерпевшей и заявила иск, который был удовлетворен.

Вышеназванную сумму подсудимый выплатит в солидарном порядке с тремя фигурантами — Николаем Шуховым, Галиной Алейниковой и Дмитрием Козловым.

Как сообщил «Ъ» один из участников процесса, потерпевший в иске ссылался на то, что компания перечислила деньги за металл, который должен был поставить завод «Амурсталь», однако продукцию не получила.

По данным с сайта компании, Global Metcorp Limited является известным международным торговым домом, специализирующимся на сырье, необходимом для производства первичной стали.

Иски же ряда других потерпевших, в том числе АО «Амурсталь», о возмещении имущественного ущерба суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее 3 декабря Сергей Фургал был приговорен судом к 25 годам лишения свободы за создание преступного сообщества, которое, как считает следствие, похитило около 3 млрд руб. Сам экс-политик вину не признавал и называл свое дело заказным. Его адвокат Андрея Зыков заявил «Ъ», что защита обжалует приговор суда в обязательном порядке».

Первое дело Фургала касалось заказных убийств. 10 февраля 2023 года Люберецкий горсуд Подмосковья приговорил экс-политика к 22 годам заключения.

Мария Локотецкая