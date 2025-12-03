Суд взыскал с Фургала 552 млн рублей по иску британской корпорации
Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровсого края Сергея Фургала 551 млн 896 тыс. руб. по иску британской топливной корпорации Global Metcorp Ltd («Глобал Метрокоп Лимитед»). Об этом сообщает корреспондент «Ъ».
Сергей Фургал
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Такое решение принял Бабушкинский суд Москвы, оглашая приговор по его второму экономическому делу. В рамках него Global Metcorp Ltd была признана потерпевшей и заявила иск, который был удовлетворен.
Вышеназванную сумму подсудимый выплатит в солидарном порядке с тремя фигурантами — Николаем Шуховым, Галиной Алейниковой и Дмитрием Козловым.
Как сообщил «Ъ» один из участников процесса, потерпевший в иске ссылался на то, что компания перечислила деньги за металл, который должен был поставить завод «Амурсталь», однако продукцию не получила.
По данным с сайта компании, Global Metcorp Limited является известным международным торговым домом, специализирующимся на сырье, необходимом для производства первичной стали.
Иски же ряда других потерпевших, в том числе АО «Амурсталь», о возмещении имущественного ущерба суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее 3 декабря Сергей Фургал был приговорен судом к 25 годам лишения свободы за создание преступного сообщества, которое, как считает следствие, похитило около 3 млрд руб. Сам экс-политик вину не признавал и называл свое дело заказным. Его адвокат Андрея Зыков заявил «Ъ», что защита обжалует приговор суда в обязательном порядке».
Первое дело Фургала касалось заказных убийств. 10 февраля 2023 года Люберецкий горсуд Подмосковья приговорил экс-политика к 22 годам заключения.