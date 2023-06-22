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Коммерсантъ FM
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Сергею Фургалу одного срока мало

Генпрокуратура утвердила обвинение по экономическому делу экс-главы Хабаровского края

Генпрокуратура сообщила об утверждении обвинения по так называемому экономическому уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, приговоренного ранее к 22 годам колонии за организацию в начале 2000-х годов двух убийств и покушения. На этот раз ему инкриминируется создание оргпреступного сообщества для совершения особо крупных хищений. Сам осужденный готовится к новому суду и одновременно пытается обжаловать уже вынесенный ему приговор.

Сергей Фургал теперь в двух процессах — обжалует приговор за убийства и готовится к слушаниям по обвинениям в организации ОПС

Сергей Фургал теперь в двух процессах — обжалует приговор за убийства и готовится к слушаниям по обвинениям в организации ОПС

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал теперь в двух процессах — обжалует приговор за убийства и готовится к слушаниям по обвинениям в организации ОПС

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обвиняемыми по экономическому делу стали коммерсанты, имевшие отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края, которую, по версии СКР, негласно контролировал Сергей Фургал. В число фигурантов помимо него попали юрист и главный бухгалтер ГК Николай Шухов и Галина Алейникова, руководители структурно входящего в ГК ООО «Торекс-Хабаровск», владеющего главным активом группы, сталеплавильным заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре,— заместитель гендиректора Дмитрий Козлов, финансовый директор Владислав Кармашков и заместитель главного бухгалтера Светлана Осипенко. Участниками преступной группы следствие сочло также двух аффилированных с ГК «Торэкс» бизнесменов — директоров ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова и ООО «Строитель» Геннадия Савочкина. Наконец, последними обвиняемыми по делу стали независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский и экс-председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов.

По версии следствия, все они входили в созданное господином Фургалом преступное сообщество (ст. 210 УК РФ), участники которого злоупотребляли полномочиями, совершали мошенничества и легализовали похищенное (ст. 201,159 и 174.1 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, восемь обвиняемых содержатся под стражей и только экс-банкиру Голованову и бывшему бухгалтеру Осипенко следствие позволило остаться под домашними арестами.

Обвинение по делу утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, после чего, как сообщили в Генпрокуратуре, оно было направлено в суд. Однако, по некоторым данным, территориальную подсудность дела еще должен определить Верховный суд России. Защиту господина Фургала об этом в известность не поставили.

По версии следствия, все преступления были совершены после того, как господин Фургал убедил банкира Голованова предоставить «неограниченное финансирование» близким к ГК «Торэкс» структурам. В 2018–2020 годах «Дальневосточный монолит» и «Строитель», занятые сбором металлолома и аффилированные с Сергеем Фургалом, получили в МСП-банке около 2 млрд руб., и все эти средства были похищены. Тогда же участники ОПС, как полагают в СКР, обманули владельцев крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp LTD. Они пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали», а полученную от них оплату в размере $8,73 млн опять же присвоили. Жертвой предполагаемых мошенников, как считает следствие, едва не стал московский бизнесмен Павел Бальский, владевший тогда 50% долей ООО «Торэкс-Хабаровск» и, соответственно, завода «Амурсталь». По версии следствия, подконтрольные Сергею Фургалу руководители завода втайне от господина Бальского поручились за взятые сообщниками в МСП-банке кредиты, «повесив» таким образом на предприятие крупные долги. Наконец, весной и летом 2020 года те же представители «Дальневосточного монолита» и «Строителя», по данным СКР, обратились в арбитражные суды края с требованием взыскать с «Амурстали» искусственно созданные ими же задолженности. Совершить очередное хищение участникам ОПС, как следует из обвинения, помешало задержание и арест его предполагаемого лидера по делу об убийствах и покушении. За них Люберецкий горсуд Подмосковья, в который ВС передал материалы следствия, приговорил господина Фургала к 22 годам заключения.

Свою причастность как к насильственным, так и экономическим преступлениям господин Фургал отрицает. По его словам, будучи главой региона, он лишь помогал предприятию, а в его бизнесе не участвовал. Совладельцами же завода выступали бывшая жена политика Лариса Стародубова и деловой партнер Николай Мистрюков, проходящий также по делу об убийствах, а затем ставший главным свидетелем обвинения.

Сергей Машкин

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