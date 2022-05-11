Сергею Фургалу добавили недостающего авторитета

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Люберецкий городской суд Московской области начал рассматривать по существу громкое уголовное дело о двух заказных убийствах и покушении 16-летней давности, в организации которых обвиняется экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Главной новостью процесса стало появление в уголовном деле посредника, связавшего, по версии следствия, предполагаемого заказчика с исполнителями преступлений. Эта роль была отведена бывшему криминальному авторитету из Хабаровска Михаилу Тимофееву — его заочно обвинили и объявили в розыск, пока Сергей Фургал знакомился со своим уголовным делом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал заслушал гособвинение

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Фургал заслушал гособвинение

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В среду Люберецкий горсуд в режиме выездных заседаний в здании Московского областного суда начал рассматривать расследованное ГСУ СКР уголовное дело об убийствах бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори и покушении на предпринимателя Александра Смольского, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. В суд были доставлены четверо содержащихся под арестом фигурантов этого дела: экс-губернатор края Сергей Фургал, который обвиняется следствием в заказе преступлений, его бывший помощник и предполагаемый посредник Андрей Карепов, вероятный исполнитель двух убийств Андрей Палий и Марат Кадыров, совершивший, по версии СКР, неудачное покушение на господина Смольского с помощью гранат.

Процесс, который будет проходить трижды в неделю и, скорее всего, затянется на месяцы, по традиции начался с заявления и отклонения ходатайств. Главный обвиняемый попросил вообще не начинать заседания, поскольку он так и не успел до конца изучить материалы своего дела. Один из адвокатов экс-губернатора, Борис Кожемякин, в свою очередь, попросил дать отвод присяжному заседателю Игорю Чивилеву — ведущему эксперту муниципального образования Люберцы и командиру местной народной дружины. По данным защитника, еще недавно присяжный Чивилев со своими подчиненными патрулировал район, выявляя нарушителей антиковидных ограничений, и даже получил за это грамоту правительства Мособласти. Дружинник, таким образом, по версии защитника, был «связан с правоохранительными органами и не мог вынести объективного решения по делу».

Тем временем в коридорах Мособлсуда заявляли свои претензии приехавшие на процесс друзья и родственники подсудимых, которых приставы не пустили на заседание, сославшись на отсутствие в зале свободных мест.

Из всех заявленных ходатайств было удовлетворено только одно — поданное присяжной №6 из основного состава коллегии Еленой Балашовой. Она попросила отвод по состоянию здоровья и получила его. Таким образом, отобранная ранее коллегия из шести основных и восьми запасных присяжных еще до начала рассмотрения дела по существу сократилась до 13 человек. Всем остальным обратившимся суд отказал, а подозрения адвоката Кожемякина об аффилированности народного судьи Чивилева с люберецкими правоохранителями представитель гособвинения назвал демагогией.

Получив право изложить фабулу обвинения, представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2004 году будущий губернатор Хабаровского края Фургал занимался скупкой лома черного металла и, «желая увеличить доход подконтрольной ему коммерческой организации», создал организованную группу для убийств конкурентов.

По версии обвинения, помимо трех других подсудимых криминальную структуру активно поддерживали менее известные персонажи. Так, у истоков создания группировки, как заявил прокурор, вместе с Сергеем Фургалом стоял его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с надзорным ведомством. Докладчик пояснил, что господина Мистрюкова еще допросят в Мособлсуде, но только в качестве свидетеля. Судить же его по существу будут отдельно от предполагаемых сообщников в особом порядке, который гарантирует ему относительно небольшой срок.

По данным гособвинителя, возможная причастность к убийствам еще одного свидетеля, бывшего оперативника угрозыска Хабаровского края Владимира Першина, в процессе не будет даже обсуждаться, поскольку улик против него у следствия не нашлось. Господина Першина докладчик назвал «действительно профессионалом, знающим работу правоохранительных органов», который, однако, «сливал служебную информацию» некоему «криминальному авторитету». Однако за это преступление привлекать его не станут в связи с истечением сроков давности возможной коррупционной связи.

При этом самым, пожалуй, значимым для всех участников процесса стало заявление гособвинителя о включении в состав предполагаемой преступной группировки бывшего криминального авторитета из Хабаровского края Михаила Тимофеева.

Напомним, на стадии предварительного следствия и ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела господин Тимофеев фигурировал в деле лишь условно: его фамилия упоминалась в описательной части совершенных преступлений, однако сам «авторитет» не числился среди обвиняемых или свидетелей. Таким образом, и связь между предполагаемыми заказчиками и исполнителями двух убийств и покушения тоже была условной: ведь господа Фургал и Мистрюков вплоть до начала расследования в 2019 году якобы не знали о существовании господ Палия и Кадырова.

Как стало известно из сообщения представителя Генпрокуратуры на первом заседании суда, связать заказчиков и исполнителей мог Михаил Тимофеев. Как оказалось, заочное обвинение в убийствах скрывшемуся за границей хабаровскому «авторитету» было предъявлено еще в мае прошлого года, а в минувшем декабре СКР объявил его в международный розыск.

Стоит отметить, что включение в группу Михаила Тимофеева дало повод обвиняемым и их защитникам заявить очередной протест в суде. Все четверо подсудимых отметили, что «посредник» появился в материалах дела уже после того, как они с ними ознакомились, а следовательно, обвинение им нужно по крайней мере предъявить заново с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Свое отношение к обвинению в целом присутствовавшие в зале фигуранты дела пока не высказали, однако их адвокаты уже заявили, что подсудимые его не признают.

Сергей Машкин