Присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам убийств бизнесменов

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам убийств своих конкурентов по бизнесу в начале 2000-х. Господин Фургал вину не признает. Обсуждение обвинительного вердикта присяжных назначено на 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал в зале суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Фургал в зале суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, старшина коллегии заседателей объявил, что вина господина Фургала доказана в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского, а также в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

По этим трем эпизодам, как сообщил старшина коллегии заседателей, Сергей Фургал снисхождения не заслуживает. В ответ на озвученное решение господин Фургал сказал: «Вам не стыдно? Ну стыдно же! Стыдно!».

Дело господина Фургала и трех его предполагаемых сообщников слушается Люберецким городским судом на выездных заседаниях в Мособлсуде в подмосковном Красногорске.

По версии следствия, Сергей Фургал в 2004–2005 годах заказал убийство троих людей, мешавших ему в ведении бизнеса. Из материалов дела следует, что 28 июня 2004 года нанятый господином Фургалом Марат Кадыров кинул в гараж, где находился господин Смольский, две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с воротами. В результате потерпевший был ранен. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась.

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