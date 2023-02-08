Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-губернатору Сергею Фургалу запросили 23 года колонии

Прокурор попросил суд назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 23 года колонии строгого режима. 2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным по всем трем эпизодам убийств его конкурентов по бизнесу в начале 2000-х.

Сергей Фургал (справа)

Сергей Фургал (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима»,— сказал прокурор в Люберецком городском суде Московской области.

Другим фигурантам дела запросили следующие сроки: Андрею Карепову — 22 года, Андрею Палей —17 лет, а Марату Кадырову — 10 лет и 6 месяцев. Господин Кадыров, напомним, был признан присяжными заслуживающим снисхождение.

По версии следствия, Сергей Фургал в 2004–2005 годах заказал убийства трех человек, мешавших ему в ведении бизнеса. Андрей Палей и Марат Кадыров, которые также проходят подсудимыми по этому делу, на прошедших заседаниях заявляли о своей непричастности к преступлениям. Господин Фургал также свою вину отрицает. По версии СКР, в 2004-2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

Подробности — в материале «Ъ» «Сергей Фургал сыграл во всех эпизодах».

Лаура Кеффер, Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...