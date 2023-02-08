Экс-губернатору Сергею Фургалу запросили 23 года колонии

Прокурор попросил суд назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 23 года колонии строгого режима. 2 февраля присяжные признали экс-губернатора виновным по всем трем эпизодам убийств его конкурентов по бизнесу в начале 2000-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима»,— сказал прокурор в Люберецком городском суде Московской области.

Другим фигурантам дела запросили следующие сроки: Андрею Карепову — 22 года, Андрею Палей —17 лет, а Марату Кадырову — 10 лет и 6 месяцев. Господин Кадыров, напомним, был признан присяжными заслуживающим снисхождение.

По версии следствия, Сергей Фургал в 2004–2005 годах заказал убийства трех человек, мешавших ему в ведении бизнеса. Андрей Палей и Марат Кадыров, которые также проходят подсудимыми по этому делу, на прошедших заседаниях заявляли о своей непричастности к преступлениям. Господин Фургал также свою вину отрицает. По версии СКР, в 2004-2005 годах Сергей Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

Подробности — в материале «Ъ» «Сергей Фургал сыграл во всех эпизодах».

Лаура Кеффер, Алексей Соковнин