Из дела Сергея Фургала выпало соглашение о сотрудничестве

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела в отношении экс-депутата Хабаровской краевой думы, бизнесмена Николая Мистрюкова, бывшего делового партнера экс-губернатора региона Сергея Фургала. Господин Мистрюков, который сейчас знакомится с материалами расследования, обвиняется в тех же преступлениях, что и уже получивший 22-летний срок бывший глава региона, однако он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По делу господина Фургала господин Мистрюков выступал свидетелем обвинения, а теперь его собственное дело будет рассмотрено в особом порядке, что предусматривает более мягкое наказание.

О том, что Николай Мистрюков приступил к ознакомлению с материалами своего уголовного дела, стало известно в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему срока домашнего ареста в Мосгорсуде. Заседание проходило в закрытом режиме, тем не менее “Ъ” стало известно, что в ходе него адвокат подследственного просил суд отменить ряд ограничений, наложенных на подзащитного при избрании ему этой меры пресечения. В частности, защита просила предоставить Николаю Мистрюкову возможность выходить на прогулки в удобное для него время. Однако суд с предлагаемыми послаблениями не согласился и удовлетворил требование представителя СКР о продлении домашнего ареста еще на три месяца, до 18 февраля 2024 года.

По данным “Ъ”, серьезных изменений в уголовном деле Николая Мистрюкова за последнее время не произошло. Он по-прежнему признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. При этом ходатайство следствию о рассмотрении его дела в особом порядке пока не подавал. Впрочем, в соответствии с законом он может сделать это и по окончании процедуры ознакомления с делом, и на предварительном слушании в суде.

Напомним, Николая Мистрюкова обвиняют в причастности к совершенным в 2004–2005 годах покушении на предпринимателя Александра Смольского и убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. В первом случае, по версии СКР, господин Мистрюков и его деловой партнер Сергей Фургал, занимавшиеся в то время бизнесом по продаже металлолома, были очень недовольны деятельностью своего конкурента господина Смольского. Его компания принимала от граждан тот же металлолом по более высокой цене, отбивая потенциальных клиентов. Вначале Сергей Фургал и Николай Мистрюков потребовали от господина Смольского изменить цены, а когда тот отказался, было решено его устранить с помощью знакомого Марата Кадырова. В июле 2004 года последний забросал предпринимателя гранатами в его гараже, но цели не достиг: одна взорвалась рядом с воротами, а вторая попала внутрь, но не сработала. После этого, кстати, Александр Смольский согласился снизить расценки.

Убийство хабаровского предпринимателя Евгения Зори, по версии следствия, было совершено на почве личной неприязни, возникшей из-за длительного конфликта между предпринимателями по поводу приобретенного последним железобетонного завода. В итоге бизнесмена расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления был участник организованной группы Андрей Палей.

После убийства Евгения Зори Сергей Фургал, а также его деловые партнеры Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как их конфликт с погибшим предпринимателем был очевиден. Но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности.

Тем временем бывший сотрудник милиции Олег Булатов, сам к убийству не имевший отношения, но догадавшийся, что за преступлением стоит Сергей Фургал, говорится в деле, стал опасен как свидетель, и было решено ликвидировать и его. По данным следствия и суда, в январе 2005 года решение этой задачи вновь взял на себя Андрей Палей. Жертва была расстреляна возле своего дома.

Преступления были раскрыты недавно. Как уже сообщал “Ъ”, в феврале этого года Люберецкий городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его сообщников, признанных присяжными виновными в двух заказных убийствах и покушении. Опираясь на решение коллегии, председательствующий назначил Сергею Фургалу 22 года колонии строгого режима, Андрею Карепову — 21 год, Андрею Палею и Марату Кадырову — 17 и 9,5 года соответственно. В минувшую среду Мособлсуд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защиты, оставил приговор в силе.

Тем временем дело в отношении Николая Мистрюкова после признания им вины было выделено в отдельное производство, а сам он в 2020 году переведен из СИЗО под домашний арест. Адвокаты предполагают, что первые заседания по его делу в суде состоятся уже в следующем году.

Алексей Соковнин