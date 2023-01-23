Следствие просит признать Фургала виновным в заказном убийстве

Прокуратура попросила присяжных признать виновными экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов дела в организации и покушении на убийства бизнесменов в начале 2000-х годов. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (справа) во время заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (справа) во время заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Вы должны ответить на вопросы: имели ли место преступления, причастны ли подсудимые, виновны или нет. Я прошу на все три вопроса ответить утвердительно. Четвертый вопрос — заслуживают ли они снисхождения. Я считаю, что снисхождения заслуживает тот, кто раскаивается, понимает, что произошло, и извиняется»,— сказал во время прений сторон прокурор Александр Коробейников.

По версии следствия, Сергей Фургал в 2004–2005 годах заказал убийство троих людей, мешавших ему в ведении бизнеса по сбору и переплавке металлолома. Следствие считает организатором убийства бывшего помощника экс-губернатора Андрея Карепова, который связан с организованной преступностью в Хабаровском крае. Господину Фургалу вменяют организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает. Сергей Фургал находится в СИЗО «Лефортово» с лета 2020 года.

О развитии дела — в публикации «Ъ» «Сергею Фургалу добавили недостающего авторитета».

Олеся Павленко