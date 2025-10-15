Убийственная экономика

Как стало известно “Ъ”, в заключительную стадию вступил в Бабушкинском райсуде Москвы процесс по второму уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. За создание преступного сообщества, которое похитило около 3 млрд руб., обвинение потребовало приговорить экс-политика к 22 годам заключения, а по совокупности с предыдущим приговором за серию убийств и покушений отправить в колонию на 25 лет со штрафом в 11 млн руб.

Для того чтобы подвести итоги судебному следствию, которое длилось с декабря 2023 года, прокурорам Салиме Кабардуковой, Антону Третьякову и Михаилу Резниченко 15 октября потребовалось три с половиной часа.

Меняя друг друга, они рассказали, что считают доказанной вину Сергея Фургала в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), участники которого злоупотребляли полномочиями, совершали мошенничества и легализовали похищенное, а также занимались незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 201, 159 и 159.1., 174.1 и 289 УК РФ).

Самого Сергея Фургала гособвинитель Михаил Резниченко предложил осудить на 22 года заключения, а по совокупности с первым приговором суда, который закончился для него аналогичным 22-летним сроком, окончательное наказание определить в 25 лет заключения со штрафом в размере 11 млн руб.

Девяти другим подсудимым прокуроры предложили назначить наказания на сроки от 4 до 22 лет заключения со штрафами от 2 млн до 11 млн руб.

По мнению представителей обвинения, большинство подсудимых должны отбывать наказания в колониях строгого режима, а трое — Дмитрий Голованов, Галина Алейникова и Светлана Осипенко — в колониях общего режима.

Помимо Сергея Фургала перед судом предстали коммерсанты, имевшие отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края, которую, по версии Следственного комитета РФ (СКР), негласно контролировал экс-губернатор. На скамье подсудимых оказались юрист и главный бухгалтер ГК Николай Шухов и Галина Алейникова, руководители структурно входящего в ГК ООО «Торэкс-Хабаровск», владеющего главным активом группы — сталеплавильным заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, заместитель гендиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, финансовый директор этой компании Владислав Кармашков и заместитель главного бухгалтера Светлана Осипенко. Участниками преступной группы следствие сочло также двух аффилированных с ГК «Торэкс» бизнесменов — директоров ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова и ООО «Строитель» Геннадия Савочкина. Также подсудимыми стали независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский и экс-председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов.

По версии обвинения, все преступления были совершены после того, как Сергей Фургал убедил банкира Дмитрия Голованова предоставить «неограниченное финансирование» близким к ГК «Торэкс» структурам. В 2018–2020 годах «Дальневосточный монолит» и «Строитель», занятые сбором металлолома и аффилированные с Сергеем Фургалом, получили в МСП-банке около 2 млрд руб. Все эти средства были похищены. Тогда же участники ОПС, как установил СКР, обманули владельцев крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp LTD. Они пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали», а полученную от них оплату в размере $8,73 млн опять же присвоили.

Жертвой предполагаемых мошенников, как считает следствие, едва не стал московский бизнесмен Павел Бальский, владевший тогда 50% долей ООО «Торэкс-Хабаровск» и завода «Амурсталь». По версии следствия, подконтрольные Сергею Фургалу руководители завода втайне от господина Бальского поручились за взятые сообщниками в МСП-банке кредиты, «повесив» таким образом на предприятие крупные долги. Наконец, весной и летом 2020 года те же представители «Дальневосточного монолита» и «Строителя», по данным СКР, обратились в арбитражные суды края с требованием взыскать с «Амурстали» искусственно созданные ими же задолженности.

Совершить очередное хищение на сумму 1,2 млрд руб. участникам ОПС, как следует из обвинения, помешало задержание и арест его предполагаемого лидера по делу об организации заказных убийств.

За совершение этих преступлений Люберецкий горсуд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима.

Самое большое после него наказание в рамках второго уголовного дела (22 года колонии) гособвинители потребовали назначить Николаю Шухову, на год меньше (по 21 году заключения) дать Дмитрию Козлову и Юрию Золочевскому. Галину Алейникову прокуроры предложили осудить на 20 лет, а Геннадия Cавочкина, Владислава Кармашкова, Евгения Аверьянова и Светлану Осипенко — на 18, 17, 15,5 и 12 лет колонии соответственно со штрафами от 2 млн до 11 млн руб. Самый маленький срок (четыре года общего режима без штрафа) прокуроры запросили для Дмитрия Голованова, не входившего, как считает обвинение, в преступное сообщество и обвиняемого лишь в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Он, как и Светлана Осипенко, находится под домашним арестом, а остальные фигуранты — под стражей. Его адвокат Айрат Хикматуллин заявил, что будет добиваться оправдания своего подзащитного. Он отметил, что Дмитрию Голованову вменяется в вину выдача заведомо невозвратных кредитов, тогда как это было опровергнуто в суде.

«Буквально накануне прений представитель потерпевших МСП-банка и корпорации МСП заявил, что в настоящее время в судебном порядке по договорам-поручительствам идут взыскания и на сегодняшний день сумма невозвращенных кредитов составляет примерно 380 млн руб. При этом невозможная ко взысканию задолженность может составить лишь 140 млн руб. В связи с этим он просил суд оставить ранее заявленный им иск о возмещении ущерба без рассмотрения»,— сказал адвокат. Данные обстоятельства, на его взгляд, говорят о том, что все выданные с участием его подзащитного в банке кредиты «изначально были законными и обеспеченными».

В ходе судебного процесса большинство подсудимых, в том числе Сергей Фургал, отрицали вину, утверждая, что в их действиях отсутствовал состав преступления.

Частично с обвинением согласился лишь Юрий Золочевский, признав только незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По данным “Ъ”, в ходе прений сторон адвокаты будут спорить с квалификацией действий подсудимых и настаивать на вынесении большинству оправдательного приговора.

Ожидается, что 16 октября в прениях сторон начнут выступать подсудимые и их адвокаты, что может занять не один день. После этого тройка судей выслушает последнее слово подсудимых, и суд удалится на вынесение приговора.

