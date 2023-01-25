Присяжным предъявили отсутствие улик

На выездном заседании Люберецкого городского суда, прошедшем в Мособлсуде, в прениях по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его предполагаемых сообщников, обвиняемых в двух убийствах и покушении, совершенных в начале 2000-х, выступили адвокаты и подсудимые. Они просили у присяжных оправдательного вердикта: следствие, по мнению выступавших, не представило прямых улик виновности фигурантов. При этом Сергею Фургалу на заседании стало плохо, а его адвокату не хватило времени для изложения своей позиции. Им дадут высказаться в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (слева) в суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (слева) в суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Слушать подсудимых и адвокатов, как и двумя днями ранее прокуроров, публике и журналистам пришлось в режиме видеоконференции. В один момент она подвела и отключилась, и пришлось вмешаться специалистам-техникам. Поэтому какая-то часть выступлений прошла в своего рода закрытом режиме.

Сначала выступила адвокат Анна Михайловская, представлявшая интересы подсудимого Марата Кадырова, которому следствие вменяет покушение на жизнь предпринимателя Александра Смольского. Как говорится в уголовном деле, компания последнего занималась сбором металлолома и конкурировала с ООО «МИФ Хабаровск» тогда еще бизнесмена Сергея Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова (господин Мистрюков, как рассказывал ранее “Ъ”, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке). Бизнес-конфликт между конкурентами, по версии следствия, и привел к покушению на господина Смольского. Несмотря на две брошенные в него гранаты, а исполнение преступления правоохранители приписывают господину Кадырову, потерпевший чудом уцелел.

Адвокат Михайловская в суде заявила, что «доказательства, представленные обвинением в отношении Марата Кадырова, на все 100 процентов нельзя назвать даже косвенными уликами, поскольку они являются лишь намеками на факты и догадками о фактах».

Мотивируя это заявление, она отметила, что господин Смольский до сих пор не опознал в человеке, бросившем в него 28 июля 2004 года две гранаты, Марата Кадырова. Адвокат подчеркнула, что у неразорвавшейся гранаты (в деле говорится, что киллер забыл выдернуть чеку) предохранительная скоба в действительности была примотана скотчем и поэтому взрыва в любом случае не последовало бы. Соответственно, сказала госпожа Михайловская, следствие неверно квалифицировало произошедшее в 2004 году, поскольку в действительности господина Смольского хотели не убить, а лишь запугать.

Отстаивая свое утверждение, что к происшествию с господином Смольским ее подзащитный отношения не имел, адвокат уточнила, что о причастности господина Кадырова к происшествию следствие судило лишь по показаниям свидетельницы, столкнувшейся лицом к лицу с Маратом Кадыровым на улице неподалеку от места происшествия незадолго до взрыва одной из гранат. Однако госпожа Михайловская выразила сомнение, что свидетель сумела опознать обвиняемого спустя 15 лет после описываемых в деле событий. Показания, по мнению адвоката, больше похожи на лжесвидетельство.

Примерно в том же духе выступил и адвокат Артем Сарбашев, защищающий подсудимого Андрея Палея. Господин Палей, напомним, обвиняется в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных соответственно в 2004 и 2005 годах.

Адвокат начал с эпизода с убийством вечером 31 января 2005 года директора ООО «Вест-Маркетинг» Олега Булатова, занимавшегося экспортом металлолома за рубеж. Защитник заявил, что свидетель, оказавшийся на месте преступления и опознавший в господине Палее киллера, мог ошибиться: убийство было совершено зимой в сумерках, к тому же, по словам адвоката, согласно метеосводке, в тот вечер в Хабаровске был сильный мороз — минус 25 градусов по Цельсию, а значит, над землей стелилась дымка. Да и сам убийца господина Булатова, отметил господин Сарбашев, был замотан в шарф и надвинул шапку-ушанку на лоб. Стало быть, подчеркнул господин Сарбашев, свидетель опознал убийцу лишь по глазам и части носа, что, по мнению защитника, дает повод серьезно усомниться в точности показаний.

Упомянул адвокат и еще одну улику — окурок сигареты LM, брошенный неподалеку от места преступления и, предположительно, принадлежавший убийце. По оставшейся слюне на окурке эксперты определили группу крови убийцы со специфическим антигеном, якобы принадлежавшей Андрею Палею. Но, заметил защитник, указанная группа настолько распространена, что была выявлена даже у жертвы — Олега Булатова. Поэтому, сделал вывод адвокат, говорить о причастности его подзащитного к преступлению бессмысленно.

После этого господин Сарбашев раскритиковал предложенную следствием версию убийства 28 октября 2004 года предпринимателя Евгения Зори, конфликтовавшего с Сергеем Фургалом из-за права собственности на дорогостоящий цех обанкротившегося завода железобетонных конструкций №2 площадью 15 тыс. кв. м. В данном случае, отметил защитник, на одежде убитого предпринимателя и пистолете ПМ, найденном на месте преступления, не было обнаружено никаких биологических следов, указывавших на причастность Андрея Палея к убийству. Причем даже экспертиза волоса, оставшегося на пистолете, не дала следствию нужных ему результатов.

Адвокат также сообщил, что оказавшийся возле места преступления свидетель указал, что в ходе борьбы между киллером и жертвой пистолет в какой-то момент оказался развернут в сторону преступника, в результате тот был ранен в правое плечо. Но, по словам защитника, врачи, осматривавшие господина Палея, не пришли к однозначному выводу, что тот получил ранение именно из пистолета с близкого расстояния. Между тем сам подсудимый Палей всегда утверждал, что он был ранен ружейной дробиной, когда вместе с друзьями устроил стрельбу ради развлечения, а его приятели это подтверждали.

Отметим, что оба адвоката напоминали о том, что показания на их подзащитных дал местный оперативник по фамилии Першин. Но его репутация, по словам защитников, была такой, что он готов был сказать следствию что угодно, «лишь бы самому не оказаться на скамье подсудимых».

Последним на заседании выступил бывший помощник Сергея Фургала и предполагаемый посредник между заказчиком и исполнителями преступлений Андрей Карепов. Он апеллировал к доводам, перечисленным перед его выступлением адвокатами, а также пытался ссылаться на некие доказательства, не изучавшиеся на процессе в присутствии присяжных. В связи с этим председательствующий не раз указывал подсудимому на необходимость соблюдения требований УПК. Господин Карепов пытался спорить с судьей и в конце концов был лишен слова. Его же защитник также вспомнил об оперативнике Першине и также раскритиковал его показания.

Отметим, что выступление самого Сергея Фургала, которого обвинение считает заказчиком преступлений, и его адвоката Бориса Кожемякина также было запланировано. Бывший губернатор даже начал было излагать свою позицию, но внезапно ему стало плохо, и подсудимый попросил судью о перерыве. Тогда председательствующий предоставил слово господину Кожемякину, но и тот высказаться как следует не успел: время приблизилось к 17:00 вечера, когда у присяжных заканчивается рабочий день. Из того, что успели сказать подсудимый и его защитник, можно было понять, что и они настаивают на том, что следствие не представило суду прямых улик вины экс-чиновника. В результате председательствующий объявил перерыв до пятницы. В этот день, как предполагается, Сергею Фургалу и адвокату Кожемякину предоставят необходимое время для полного изложения их позиции.

Алексей Соковнин