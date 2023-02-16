Фургал просит пересмотреть свое дело в другом составе суда

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года строгого режима, обжаловал приговор, сообщил его адвокат. Он просит отправить дело на повторное рассмотрение в ином составе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте. Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда»,— рассказал ТАСС адвокат бывшего губернатора. Защитники других фигурантов уголовного дела также обжаловали приговоры.

10 февраля Сергей Фургал, занимавший пост губернатора Хабаровского края с 2018 по 2020 год, был признан присяжными виновным в двух заказных убийствах и покушениях. Адвокаты сочли приговор незаконным и необоснованным. Из-за ареста Сергея Фургала в 2020 году в Хабаровском крае начались массовые протесты.

Подробнее о приговоре Сергею Фургалу — в материале «Ъ» «Сергей Фургал все понял, но не принял».

Андрей Сапожников