К делу Сергея Фургала подключились в Тбилиси

В Грузии защита криминального авторитета Михаила Тимофеева (Тимоха) намерена обжаловать его экстрадиционный арест. На родине россиянина обвиняют в соучастии в одном из убийств, за которые получил длительный срок бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал. Но защита настаивает, что по закону Михаил Тимофеев не может быть выдан до тех пор, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему в Грузии политического убежища, который сейчас рассматривает суд.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Защита Михаила Тимофеева в ближайшее время обжалует решение Тбилисского городского суда, который 24 января отправил россиянина на три месяца под экстрадиционный арест по ходатайству Главной прокуратуры Грузии. Об этом “Ъ” заявила адвокат Михаила Тимофеева Русудан Мчедлишвили.

По словам адвоката, прокуратура «основывалась на материалах уголовного дела, которые были присланы в Тбилиси из Москвы»: речь идет о письме, поступившем из российского Национального центрального бюро Интерпола, от 24 апреля 2024 года.

Госпожа Мчедлишвили настаивает, что тбилисский суд не должен был принимать к сведению доводы российских правоохранительных органов. Она пояснила, что в 2024 году Михаил Тимофеев «сам сообщил следственным органам, что находится в розыске в России по политически мотивированному делу», то есть он «и не думал скрываться от грузинского правосудия».

Тогда же Михаил Тимофеев подал прошение о предоставлении ему политического убежища. 27 декабря прошлого года ему было отказано, однако адвокаты россиянина обжаловали это решение.

В настоящий момент апелляционная судебная инстанция рассматривает иск защиты о незаконности и необоснованности отказа. Адвокат отметила, что грузинское законодательство прямо запрещает экстрадицию лица, в отношении которого продолжаются судебные процедуры по вопросу предоставления политического убежища.

Русудан Мчедлишвили указала, что в 2025 году центральный аппарат Интерпола отменил решение об объявлении ее подзащитного в международный розыск, тем самым «по сути, подтвердив, что Михаил Тимофеев подвергается политическому преследованию в своей стране». «К тому же мой подзащитный болен и находится в тяжелом состоянии»,— добавила адвокат Мчедлишвили. По данным защиты, у арестованного нет необходимых по состоянию здоровья питания и лекарств, а также ограничена связь с родственниками. Недавно в РФ умер его отец, с матерью он не виделся шесть лет.

В суде Главная прокуратура Грузии не требовала разрешить немедленную выдачу Михаила Тимофеева России. При этом практика показывает, что процессы по вопросу экстрадиции в Грузии обычно занимают месяцы, а иногда и годы.

На родине Михаил Тимофеев проходит обвиняемым по уголовному делу, главным фигурантом которого является бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Высокопоставленного чиновника взяли под стражу летом 2020 года. Следственный комитет РФ обвинил его в организации убийств бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Мотивом следствие считало желание Сергея Фургала устранить своих конкурентов в то время, когда он был предпринимателем, а также свидетеля одного из преступлений.

В 2023 году бывший губернатор был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года он получил новый обвинительный приговор — на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

Что касается Михаила Тимофеева, то его роль в деле Фургала долгое время не конкретизировалась, однако уже в суде стало известно, что следствие считает, что именно участники его группировки совершили в интересах Сергея Фургала одно из убийств. Позже выяснилось, что речь идет об убийстве Евгения Зори. В 2022 году Михаилу Тимофееву заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск.

Бывший в свое время внештатным помощником Сергея Фургала Михаил Тимофеев, по данным правоохранительных органов, возглавлял влиятельную в регионе ОПГ «Моисеевские» (название получила от спортклуба «Моисей», которым якобы прикрывалась). Группировка контролировала несколько территорий в Хабаровске, занимаясь рэкетом и отмыванием денег. В 2011 году Михаила Тимофеева осудили на восемь лет за вымогательство (ст. 163 УК РФ). После освобождения из колонии в 2019 году он покинул Россию.

Георгий Двали, Тбилиси