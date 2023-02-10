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Коммерсантъ FM
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Сергей Фургал все понял, но не принял

Экс-губернатора Хабаровского края осудили на 22 года за убийства

Люберецкий городской суд на выездном заседании в Мособлсуде огласил приговор по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его сообщников, признанных присяжными виновными в двух заказных убийствах и покушении. Опираясь на решение коллегии, председательствующий назначил Сергею Фургалу 22 года строгого режима, а другим фигурантам от 9,5 до 21 года заключения. Адвокаты заявили, что считают приговор незаконным и необоснованным, но добиться пересмотра дела им будет чрезвычайно сложно, тем более что впереди у Сергея Фургала еще один громкий процесс.

Сергей Фургал

Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На оглашение приговора прибыла внушительная группа поддержки Сергея Фургала, участникам которой удалось попасть в зал заседаний. Журналисты такой чести не удосужились и им пришлось довольствоваться пресс-центром, где было довольно плохо слышно, что говорил судья Геннадий Цой.

Председательствующий огласил лишь вводную и резолютивную части своего решения. Из них следовало, что на основании вердикта присяжных он признал Сергея Фургала, Марата Кадырова и Андрея Карепова виновными в покушении на убийство по найму (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тех же лиц, за исключением Марата Кадырова, но при участии Андрея Палея он признал виновными в двух убийствах по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Собственно, на этом настаивали и прокуроры.

Для Сергея Фургала, как организатора преступлений, они запрашивали 23 года колонии строгого режима; для исполнителей Андрея Карепова — 22, Андрея Палея — 17, а Марата Кадырова — 10,5 года. Председательствующий присудил большинству из них на год меньше, сделав исключение лишь для киллера Палея, которому назначил срок, запрошенный прокурорами.

В ходе следствия, проведенного ГСУ СКР, и суда было установлено, что Сергей Фургал и его сообщники действовали, руководствуясь «корыстными мотивами и желанием увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации, осуществлявшей деятельность в сфере скупки лома черного металла».

По данным следствия, в 2004 году фигуранты дела создали организованную группу для совершения убийств конкурентов.

В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края лица, в том числе Андрей Карепов, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

В июле 2004 года Марат Кадыров, говорилось в обвинении, утвержденном Генпрокуратурой, в поселке Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя Александра Смольского, занимавшегося приемом металлолома. Смерть потерпевшего, отмечается в деле, не наступила по независящим от соучастников обстоятельствам — одна из гранат не взорвалась.

В дальнейшем из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Сергей Фургал при посредничестве Карепова «и иных лиц» заказал убийство еще одного предпринимателя — Евгения Зори. В октябре того же года в Хабаровске Андрей Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена, убив его.

А уже чтобы скрыть это преступление, в январе 2005 года в Хабаровске Палей застрелил Олега Булатова, входившего в окружение Сергея Фургала и осведомленного о его причастности к убийству Евгения Зори.

Дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство. Скрывшиеся от органов следствия лица объявлены в розыск, расследование в отношении них продолжается.

Когда председательствующий завершил оглашение и поинтересовался у осужденных, понятен ли им приговор, первым ответил Сергей Фургал. «Приговор мне понятен,— заявил он,— но я с ним не согласен…»

И тут же о своем несогласии с приговором и ходом процесса в целом разом заговорили остальные осужденные. К ним присоединились представители группы поддержки — под крики возмущенных людей председательствующий и закрыл заседание.

Последнее слово Сергея Фургала и его подельников

Уже на выходе из суда заявили о несогласии с обвинительным приговором и адвокаты. «У судьи был последний шанс вынести оправдательный приговор,— заявил защитник экс-губернатора Борис Кожемякин.— Он мог отменить вердикт как не законный и назначить новое разбирательство с новыми заседателями. Но Геннадий Цой этим не воспользовался, утвердив незаконный вердикт».

При этом защитник отметил, что незаконность решения коллегии присяжных заключается в том, что оно было вынесено спустя 3 часа 50 минут после того, заседатели удалились в совещательную комнату, и без голосования по каждому вопросу — единодушно. Однако, считает адвокат, подобное решение можно было огласить лишь спустя три часа без дополнительного времени. А уже если его использовали, то голосование должно быть обязательным, полагает господин Кожемякин. Но этого в «единодушном» решении как раз и не было отражено.

«Это очень грубое нарушение, такого рода вердикты в Верховном суде РФ отменяются, а дело направляется на новое рассмотрение»,— подытожил защитник экс-губернатора Борис Кожемякин.

Другие адвокаты согласились с коллегой, отметив, что в ходе процесса им не удалось доказать невиновность подзащитных потому, что суд не дал возможности привести большинство доказательств защиты, имевшихся в деле.

В свою очередь, гособвинитель, сотрудник Генпрокуратуры Александр Коробейников заявил, что полностью удовлетворен приговором. «2 февраля присяжные признали фигурантов дела, включая Сергея Фургала, виновными в совершении заказных убийств. Мы с большим уважением относимся к их решению,— заявил господин Коробейников.— А сегодня каждому из подсудимых было назначено наказание. С приговором полностью согласны и наказание считаем справедливым».

Под поток оскорблений из группы поддержки Сергея Фургала прокурор вернулся в суд.

При этом следует отметить, что, исходя из сложившейся судебной практики, добиться нового разбирательства, только опираясь на перечисленные выше аргументы, защите осужденных будет довольно сложно. Тем более что вскоре у адвокатов может появиться другая забота — рассмотрение дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК) для совершения хищений и других преступлений, главным фигурантом которого является Сергей Фургал.

Алексей Соковнин

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