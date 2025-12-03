Сергей Фургал получил за экономику больше, чем за убийства

Бабушкинcкий суд Москвы 3 декабря вынес приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В рамках «экономического дела», связанного с хищениями 2 млрд руб., он получил 23 года заключения, а по совокупности с приговором по первому делу должен провести в колонии строгого режима 25 лет. Девять других фигурантов осуждены на сроки от условных до 20 лет заключения. Подавляющее большинство из них, включая Сергея Фургала, планируют обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал по итогам двух процессов получил 25 лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Фургал по итогам двух процессов получил 25 лет заключения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В суд девять из десяти подсудимых доставили под конвоем. Оказалось, что находившуюся в ходе процесса под домашним арестом экс-заместителя главного бухгалтера ООО «Торэкс» Светлану Осипенко незадолго до оглашения приговора заключили в СИЗО, так как она нарушила меру пресечения, выйдя в интернет. Поэтому своим ходом на заседание прибыл только экс-председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов, находившийся под арестом дома.

Увидев толпу журналистов, главный фигурант дела Сергей Фургал попенял им на то, что они не приехали на финальные слушания. «Лучше бы вы на последнее слово пришли и на прения»,— сказал он, сыронизировав, что в этом случае репортерам пришлось бы писать «правду», а «сейчас не страшно».

Несмотря на то что теперь зачитывается лишь вводная и резолютивная части приговора, на оглашение судебного акта у тройки судей ушло почти полтора часа.

Напомним, что помимо Светланы Осипенко, бывшего банкира Дмитрия Голованова и арестованного еще в 2020 году тогда еще действовавшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала перед судом предстали юрист подконтрольных политику предприятий Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова, финансовый директор ООО «Торэкс» Владислав Кармашков и директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин.

Суд согласился с доводами обвинения, что в 2007–2020 годах Сергей Фургал, несмотря на законодательные ограничения, занимался бизнесом через подконтрольные ему компании группы «Торэкс», являясь их фактическим владельцем. Не позднее 2018 года он создал преступное сообщество и стал использовать вышеназванные предприятия для получения заведомо невозвратных кредитов и последующей их легализации.

Согласно материалам дела, Сергей Фургал обеспечил выдачу АО «МСП-банк» подконтрольным ему организациям кредитов на сумму свыше 2 млрд руб. В дальнейшем эти средства были, по мнению следствия, похищены и легализованы.

Кроме того, с целью хищения активов ООО «Торэкс-Хабаровск» соучастники организовали подложный документооборот о наличии финансово-хозяйственных отношений с предприятиями «Дальневосточный монолит», «Строитель» и другими. Их представители обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлениями о взыскании с ООО «Торэкс-Хабаровск» несуществующей задолженности в размере 1,2 млрд руб. в рамках договоров поставки металлопродукции. Однако эту попытку хищения пресекли правоохранители.

Кроме того, как установил суд, в 2019–2020 годах Сергей Фургал и другие фигуранты обманули представителей крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Они пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали», а полученную от них оплату в размере $8,73 млн (или 552,7 млн руб. по курсу тех лет) присвоили, не выполнив обязательства.

В зависимости от роли и степени участия суд признал фигурантов виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, легализации похищенного, а также в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 210, 289, 201, 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, 174.1 и 159.1 УК РФ).

Поскольку к моменту вынесения приговора срок давности по ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК истек, суд, освободил Сергея Фургала от наказания — 240 часов обязательных работ — в этой части.

Экс-политик, которого суд посчитал организатором преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получил больше всех: 23 года заключения. Поскольку в 2023 году Люберецкий горсуд Подмосковья уже назначил Сергею Фургалу 22 года строгого режима по первому делу о заказных убийствах и покушении, то суд по совокупности двух приговоров определил окончательный срок в 25 лет. В качестве дополнительного наказания ему также запретили занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение двух с половиной лет.

На пять лет меньше — по 20 лет строгого режима — получили Николай Шухов, Юрий Золочевский, Галина Алейникова и Дмитрий Козлов. Владислав Кармашков и Геннадий Савочкин были осуждены на 15 лет общего и строгого режима соответственно. Евгению Аверьянову суд назначил 13 лет строгого режима, а Светлане Осипенко — 10 лет общего. Самое мягкое наказание (четыре года условно) получил Дмитрий Голованов. Ему участие в преступном сообществе в вину не вменялось, а инкриминировалось лишь злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Экс-банкиру суд запретил занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций в кредитных организациях в течение полутора лет, а до вступления приговора в силу освободил под подписку о невыезде.

С Сергея Фургала и ряда других фигурантов также было взыскано в солидарном порядке 551 млн 896 тыс. руб. по иску Global Metcorp Ltd. Что же касается исков других потерпевших о возмещении имущественного ущерба, в том числе АО «Амурсталь», то суд передал их на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения выплат по ним имущество фигурантов на сумму более 1,4 млрд руб. было оставлено под арестом. Для того чтобы перечислить его, судье Наталье Курышевой потребовалось полчаса.

Причем большая его часть принадлежала вовсе не Сергею Фургалу, который оказался собственником нескольких земельных участков в Подмосковье, небольшой коллекции охотничьих ружей, маломерного судна «Меркурий», а также долей в уставных капиталах коммерческих организаций, некоторой недвижимости в Хабаровске и Владивостоке и двух внедорожников — Toyota и Lехus.

Пока зачитывали имущество других осужденных, Сергей Фургал скучал. Встрепенулся он лишь, когда судьи сказали о $400 тыс., найденных в 2020 году в банковской ячейке Олеси Киреевой, племянницы его бывшей жены Ларисы Стародубовой. Ее судьи назвали племянницей самого Сергея Фургала. «Какая она моя племянница?!» — возмутился он. Напомним, что в ходе процесса большинство подсудимых, включая Сергея Фургала, вину категорически отрицали, утверждая, что следствие криминализировало обычную предпринимательскую деятельность, а в их действиях отсутствовал состав преступления. Сам Сергей Фургал называл свое дело заказным, объявив в последнем слове «основным его интересантом» бизнесмена Павла Бальского.

Ранее, в 2021 году, в интервью “Ъ” экс-губернатор связал свое уголовное преследование с хозяйственным конфликтом на заводе «Амурсталь», 25-процентной долей которого владела его бывшая жена Лариса Стародубова. Адвокаты экс-губернатора тогда сообщали, что в ходе следствия ее доля была арестована. Впоследствии, после увеличения доли в уставном капитале новым владельцем Павлом Бальским (он стал собственником 75%), доля госпожи Стародубовой фактически обнулилась и стала равняться 0,003%. В феврале 2025 года стало известно, что господин Бальский официально вышел из числа владельцев единственного на Дальнем Востоке электросталеплавильного завода «Амурсталь». Сам он заявления Сергея Фургала категорически отвергал.

Покидая суд, адвокат экс-губернатора Фургала Андрей Зыков заявил “Ъ”, что «несомненно подаст на приговор апелляцию». Его примеру планируют последовать и большинство других фигурантов — возможно, за исключением экс-банкира Голованова. Защищавший его Айрат Хикматуллин признался, что доволен результатом. «То, что мой доверитель остался не под стражей, в наше время — это уже счастье»,— сказал он, впрочем, выразив несогласие с тем, что суд счел вину его подзащитного доказанной. Решение об обжаловании приговора адвокат обещал принять после консультации с ним.

Мария Локотецкая