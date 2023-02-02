Сергей Фургал сыграл во всех эпизодах

Присяжные Люберецкого городского суда на выездном заседании в Мосгорсуде вынесли вердикт по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его подельников. Им инкриминировались два убийства и покушение, совершенные в начале 2000-х. Несмотря на то что на протяжении следствия и судебного процесса фигуранты утверждали, что их причастность к преступлениям так и не была доказана, коллегия присяжных посчитала Сергея Фургала виновным по всем пунктам и не заслуживающим снисхождения. Теперь ему грозит длительный срок, притом что экс-чиновника ждет еще один процесс — по делу об организованном преступном сообществе. Услышав вердикт, господин Фургал крикнул, что присяжные сошли с ума и ему стыдно за них. Виновными признаны и остальные подсудимые, лишь один из них, Марат Кадыров, по мнению заседателей, заслуживает снисхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (в центре) во время заседания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (в центре) во время заседания

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед вынесением вердикта в четверг представители обвинения и защиты обсудили вопросы для присяжных, представленные им председательствующим Геннадием Цоем. Напомним, что сначала вопросов было 32, но в результате дебатов их число выросло до 35. Адвокаты, напомним, накануне весьма активно критиковали предложенные судьей формулировки, стараясь по возможности смягчить их. Некоторые вопросы предлагалось разбить на два.

В первую очередь заседателям требовалось ответить, имели ли место преступления, перечисленные в уголовном деле, а затем определить — имел каждый из обвиняемых отношение к тем эпизодам, которые ему приписывало следствие. Наконец, в случае признания подсудимых виновными коллегия должна была установить, заслуживают ли они снисхождения.

Перед тем как отправить заседателей в совещательную комнату, судья произнес традиционное напутственное слово. Он напомнил присяжным основные этапы судебного процесса, приведя некоторые доказательства обвинения и защиты. В завершение председательствующий объяснил присяжным порядок голосования по опросному листу, после чего те ушли выносить вердикт.

Напомним, в уголовном деле речь шла о двух убийствах и одном покушении, совершенных, по данным обвинения, по заказам Сергея Фургала при посредничестве его бывшего помощника Андрея Карепова.

Исполнителем убийств бизнесмена Евгения Зори и директора ООО «Вест-Маркетинг» Олега Булатова, совершенных соответственно 28 октября 2004 года и 31 января 2005 года, следствие считает Андрея Палея, а гранаты в предпринимателя Александра Смольского (потерпевший чудом уцелел) 28 июня 2004 года бросал Марат Кадыров. Причинами преступлений правоохранители назвали бизнес-конфликты тогда еще предпринимателя Фургала, активно работавшего на рынке металлолома, с господином Смольским и господином Зорей. Что касается господина Булатова, то он, по материалам дела, знал обстоятельства одного из убийств, и поэтому от него требовалось избавиться как от опасного свидетеля. Создавать группировку для расправы над конкурентами будущему губернатору, по версии следствия, помогали его бывший деловой партнер Николай Мистрюков (признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено позже в особом порядке) и криминальный авторитет Михаил Тимофеев (числится в розыске). Любопытно, что в зале заседаний предполагаемые киллеры по каким-то причинам сидели раздельно с возможными заказчиком и посредником.

На вынесение вердикта присяжным потребовалось всего лишь около трех часов — сразу можно было предположить, что по большинству пунктов особых разногласий у заседателей не было.

Так и оказалось: присяжные единогласно признали всех подсудимых виновными по всем пунктам. Снисхождение, по их мнению, заслужил лишь Марат Кадыров.

Пока старшина коллегии присяжных зачитывал принятое ими решение, Сергей Фургал постоянно подавал негодующие реплики. «Вы сошли с ума! Мне за вас стыдно!» — кричал он присяжным из «аквариума».

После оглашения вердикта адвокаты подсудимых официально заявили, что обжалуют будущий приговор, поскольку, по их версии, на присяжных могло оказываться давление. Неофициально же в проигрыше защитники обвинили в том числе и самого Сергея Фургала, который, напомнили они, в ходе заседаний вел себя «далеко не как губернатор»: пререкался с судей, оскорблял свидетелей и т. п., настроив таким образом против себя заседателей.

6 февраля предполагается провести обсуждение юридических последствий вердикта. Гособвинение должно запросить наказания для подсудимых. Поскольку сроки давности по вменяемым в вину Сергею Фургалу эпизодам уже вышли, то, в соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ, пожизненное лишение свободы ему не грозит.

Однако назначением заведомо сурового наказания по этому делу неприятности Сергея Фургала не закончатся.

Напомним, что бывший губернатор является фигурантом еще одного уголовного дела — о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Инкриминированные Сергею Фургалу в рамках этого дела эпизоды связаны с ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структурой, чьи предприятия занимались сбором, хранением и переплавкой металлолома, которой экс-губернатор владел до того, как ушел в политику.

Алексей Соковнин