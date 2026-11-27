Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 19
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще восемь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в 23:24 мск сообщил мэр города Сергей Собянин в «Макс».
До этого, в 23:05 мск, глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты 11 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По данным Минобороны России, с 08:00 до 20:00 мск 27 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 74 беспилотника. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.