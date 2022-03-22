Дело Сергея Фургала оказалось неприличным

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Как стало известно “Ъ”, разбирательство по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Люберецком горсуде Мособласти зашло в тупик из-за демарша одного из подсудимых, обвиняемого в покушении, Марата Кадырова. На заседании, посвященном отбору присяжных, он отказался от своего адвоката, вынудив суд распустить уже приглашенных кандидатов и отложить процедуру. По данным “Ъ”, причиной инцидента мог быть конфликт. Защитник планировал добиться освобождения Марата Кадырова по состоянию здоровья, но тот категорически отказался проходить рекомендованную врачом колоноскопию, опасаясь, что обследование скомпрометирует его в глазах сокамерников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Кадыров (справа) в 2020 году

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ Марат Кадыров (справа) в 2020 году

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

Состоявшееся на днях первое заседание Люберецкого суда было крайне важным для всех участников процесса — стороны планировали отобрать на нем коллегию присяжных. Ценой немалых усилий суду удалось обеспечить необходимую в таких случаях стопроцентную явку всех участников отбора. На заседание были доставлены все четверо подсудимых — обвиняемый в организации двух заказных убийств и покушения 16-летней давности Сергей Фургал, предполагаемые организатор преступлений Андрей Карепов и киллер Андрей Палей, а также Марат Кадыров, попытавшийся, по версии следствия, выполнить «заказ», но не сумевший довести его до конца. Приехали также 11 адвокатов подсудимых, представители прокуратуры и потерпевшей стороны, но самое главное, суду удалось отобрать и вызвать на процесс «более двадцати», как говорилось в судебных материалах, кандидатов в присяжные заседатели. Все они сидели в соседнем зале, ожидая, пока участники начнут поочередно вызывать их и задавать вопросы, отбирая таким образом основной и запасной составы коллегии, состоящей в общей сложности из 12 человек.

Присутствия слушателей на этом этапе не предполагалось, но один из участников процесса рассказал “Ъ”, что запланированный ход суда неожиданно нарушил обвиняемый Кадыров.

Он заявил об отказе от своего адвоката Андрея Козлова, а поскольку его второй представитель Анна Наумова не смогла присутствовать в суде из-за болезни, подсудимый Кадыров оказался на процессе в положении юридически незащищенного. По закону без поддержки адвоката фигуранту уголовного дела не разрешается вычислять и отсеивать тех кандидатов в присяжные, которые могли бы отнестись к нему предвзято, поэтому всю процедуру отбора суду пришлось переносить на 5 апреля.

Пояснять суду мотивы своего демарша Марат Кадыров не стал. Как рассказал “Ъ” один из близких к нему источников, отказ от адвоката был запланирован и согласован всеми сторонами еще в феврале. Андрея Козлова, по данным собеседника “Ъ”, родственники обвиняемого пригласили как опытного специалиста по медицинскому аспекту защиты. Дело в том, что у Марата Кадырова еще при поступлении в СИЗО диагностировали проблемы с легкими и арестант первые девять месяцев ареста провел в так называемом тубонаре — инфекционном отделении медсанчасти изолятора «Матросская Тишина». По мнению родственников, арестант на самом деле страдает онкологическим заболеванием, и адвокат Козлов, по их замыслу, должен был организовать больному прохождение необходимых обследований для подтверждения диагноза и выхода из СИЗО. По словам источника “Ъ”, защитник заранее предупредил заказчиков о том, что представлять интересы Марата Кадырова он сможет только до начала суда. В апреле господину Козлову, по его словам, предстояло участие в другом процессе, в Санкт-Петербурге. Учитывая, что отказаться от клиента по собственной инициативе адвокат по закону не имеет права, Андрей Козлов и Марат Кадыров заранее договорились о том, что инициатором разрыва отношений станет подзащитный.

По версии, высказанной другим представителем Марата Кадырова, причиной его неожиданного заявления в суде стал все же конфликт. Как пояснил этот собеседник “Ъ”, процессуальные противники адвоката Козлова понимали, что конечной целью всех медицинских обследований арестанта был его выход на свободу, и всячески препятствовали попыткам уточнения диагноза. Когда до необходимого в таких случаях заключения медкомиссии ФСИН России о «негодности» Марата Кадырова к содержанию под стражей ему оставалось получить только направление от медсанчасти СИЗО №5 «Водник», в котором он содержался в последнее время, возникла неожиданная проблема. Начмед СИЗО №5 Валерий Иващенко потребовал, чтобы пациент прошел процедуру колоноскопии.

Адвокат Козлов не увидел в этом большой проблемы, однако сам предполагаемый киллер категорически отказался от обследования, полагая, что над ним просто издеваются.

Марат Кадыров утверждал, что некие близкие к администрации изолятора люди уже намекнули ему, что процедура может быть заснята на видеокамеру, а переданная сокамерникам запись станет компроматом на него. Такого же мнения придерживалась и супруга пациента Гульнара. «Считаю эту процедуру навязанной с целью устрашения мужа»,— сообщила она “Ъ”. В итоге из-за возникших разногласий подсудимый лишился и опытного адвоката, и возможности досрочно выйти на свободу.

Стоит отметить, что подсудимый Кадыров, независимо от состояния его здоровья, скорее всего, покинет следственный изолятор еще до вынесения приговора. Дело в том, что ему, в отличие от трех других подсудимых, инкриминируется только одно преступление — покушение на жизнь приемщика металлолома Александра Смольского, совершенное 28 июля 2004 года в Амурской области. По версии следствия, устранение конкурента заказал и оплатил Сергей Фургал, занимавшийся в то время аналогичным бизнесом. Довести свой замысел до конца Марат Кадыров не сумел — как уже сообщал “Ъ”, пока нападавший доставал гранаты, чтобы атаковать потерпевшего, тот успел спрятаться в гараже.

За попытку заказного убийства (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) Марат Кадыров мог бы получить до 15 лет колонии, но только лишь до 28 июля 2019 года. В этот день отведенный законом 15-летний срок давности его уголовного преследования за особо тяжкое преступление истек. Уголовное дело в отношении Марата Кадырова было возбуждено ГСУ СКР в сентябре 2019 года. Его адвокаты постоянно говорили о прошедших сроках в судах, продлевавших арестанту меру пресечения, однако им справедливо поясняли, что до рассмотрения дела по существу время еще не пришло. Сейчас, когда расследование завершено и дело поступило в Люберецкий горсуд, Марат Кадыров может заявить о своих правах и добиваться если не оправдания, то по крайней мере освобождения от наказания и стражи.

Сергей Машкин