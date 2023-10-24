Присяжные ослушались вердикта

В Бабушкинском райсуде Москвы проходят предварительные слушания по второму уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — о создании им оргпреступного сообщества для хищения денег. Завершить их оказалось сложно по техническим причинам: шестеро из десяти подсудимых участвуют в процессе по видеосвязи из СИЗО Хабаровска, а он закрывается как раз к моменту открытия судов в Москве. В связи с этим всех фигурантов из Хабаровска планируют собрать в СИЗО №4 «Медведь», расположенном в шаговой доступности от райсуда, где проходят слушания. Между тем защита господина Фургала нашла основания для обжалования уже вынесенного ему на основании вердикта присяжных приговора за организацию заказных убийств. Повод им дали сами заседатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал на заседании в феврале

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал на заседании в феврале

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным участников предварительных слушаний по «экономическому» делу, продолжившихся в понедельник 23 октября и проходящих в закрытом для публики режиме, на них обсуждались ходатайства гособвинителя из Генпрокуратуры о продлении арестов обвиняемых и их имущества. Судья Наталья Курышева готова была выслушать мнения участников по этому вопросу, однако высказаться удалось не всем. Проблема, как и на первом заседании, состоявшемся 17 октября, возникла из-за восьмичасовой разницы во времени между Москвой и Хабаровском. В итоге получилось, что к 10 утра в столице, когда стороны собирались на предварительные слушания, СИЗО Хабаровска, в котором содержатся шестеро из десяти подсудимых, как раз закрывался и выступить перед судом его обитатели не смогли. Сложно оказалось участвовать в суде и хабаровским адвокатам, для которых заседание, по сути, перемещалось в ночь, поэтому разобраться удалось только с продлением ареста имущества.

На процессе возникла и еще одна проблема. Как оказалось, обвиняемые и два десятка их защитников пока не согласовали свои позиции.

По данным “Ъ”, один из адвокатов предполагаемого участника ОПС, бывшего замгубернатора по финансовым вопросам, ставшего консультантом ГК «Торэкс» Юрия Золочевского, выступил с ходатайством о рассмотрении дела коллегией из трех судей. При этом другие защитники, в том числе предполагаемого организатора ОПС Сергея Фургала, настаивают на возвращении дела прокурору для устранения допущенных ошибок.

Предварительные слушания перенесли на 31 октября, а окончательное решение досудебных оргвопросов, по мнению участников, может и еще затянуться. Между тем, по данным собеседников “Ъ”, возникшей проблемой уже озаботились правоохранители: они стали собирать подсудимых в московском СИЗО №4 «Медведь», расположенном недалеко от Бабушкинского райсуда.

По версии ГСУ СКР, в криминальную группировку, созданную бывшим депутатом губернатором Фургалом для совершения масштабных хищений, вошли десять человек.

В зависимости от роли каждого из фигурантов СКР предъявил им обвинения в создании либо участии в оргпреступном сообществе, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного (ст. 210, 289, 201,159 и 174.1 УК РФ).

В числе обвиняемых уже приговоренный к 22 годам за организацию заказных убийств в 2004–2005 годах господин Фургал, уже упомянутые господа Золочевский и Шухов, а также главный бухгалтер группы «Торэкс» Галина Алейникова и финансовый директор Владислав Кармашков, заместитель директора по безопасности входящего в группу сталеплавильного завода «Амурсталь» Дмитрий Козлов и двое гендиректоров сотрудничавших с заводом фирм — Евгений Аверьянов, представлявший ООО «Дальневосточный монолит», и Геннадий Савочкин, руководивший ООО «Строитель». Еще двум обвиняемым — экс-председателю правления АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП-банк) Дмитрию Голованову и бывшему заместителю Галины Алейниковой Светлане Осипенко суды разрешили оставаться на время предварительного следствия под домашним арестом.

Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы 9 июля 2020 года, в день задержания господина Фургала, «организованную преступную деятельность не пресекли правоохранители». По версии следствия, все преступления удалось реализовать после того, как «занимавший публичные политические должности» Фургал убедил председателя правления МСП-банка Голованова предоставить «неограниченное финансирование» близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам. Банкиру он тогда пообещал «устранить любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть кредиты, но обещание, как полагает следствие, не выполнил. Защита при этом отмечает, что кредиты, о которых идет речь, были получены ГК «Торэкс» в начале января 2020 года, а уже летом того же года Сергей Фургал, все руководители группы и их партнеры были задержаны.

Стоит отметить, что параллельно с подготовкой к процессу в Бабушкинском райсуде Москвы защита господина Фургала обжалует уже вынесенный ему приговор.

Ключевым аспектом жалобы, которую Мособлсуд рассмотрит 26 октября, станут показания участвовавших в процессе присяжных заседателей, которые сочли экс-губернатора виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как оказалось, уже после вынесения вердикта трое запасных присяжных пожаловались защитникам Сергея Фургала на якобы оказанное на них давление со стороны председательствующего в процессе судьи Люберецкого горсуда Геннадия Цоя. По версии экс-судей, господин Цой неоднократно посещал комнату, где заседала коллегия, а ближе к вынесению вердикта его визиты стали особенно частыми. При этом судья якобы призывал заседателей «детально изучать» доказательства обвинения, а подсудимых и их защитников — наоборот, критиковал за «излишнюю эмоциональность». Кроме того, судья якобы говорил заседателям, что если бы они могли ознакомиться со всеми материалами дела, у них не осталось бы никаких сомнений в причастности подсудимых к убийствам. В свою очередь, одна из присяжных даже записала заявления Геннадия Цоя о молодости и неопытности большинства защитников по делу на диктофон своего смартфона Huawei. А адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян заказал независимое исследование аудиозаписи, которое подтвердило ее аутентичность.

Господин Карапетян просит вызвать на слушания в Мособлсуде бывших присяжных и опросить их. Защита рассчитывает, что если данные, полученные от экс-судей, подтвердятся, приговор будет отменен, а само дело направлено на новое рассмотрение.

Сергей Машкин