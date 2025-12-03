Суд приговорил Сергея Фургала к 25 годам колонии по экономическому делу

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по экономическому делу. Также суд назначил ему в качестве дополнительного наказания ограничение свободы сроком на полтора года и запретил занимать должности в органах госвласти сроком на два с половиной года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проходившие вместе с Фургалом пол делу еще девять человек были осуждены на сроки от четырех лет лишения свободы условно до реальных 20 лет заключения в колониях общего и строгого режима. Минимальное наказание в четыре года лишения свободы условно получил находившийся под домашним арестом экс-председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов. Ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций в кредитных организациях сроком на полтора года. До вступления приговора в силу он был освобожден под подписку о невыезде. Остальные фигуранты содержатся под стражей.

Наказание назначено по совокупности с приговором Люберецкого горсуда Подмосковья, который 10 февраля 2023 года приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушении.

По второму делу экс-политик был признан виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), участники которого злоупотребляли полномочиями, совершали мошенничества и легализовали похищенное, а также занимались незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 201, 159 и 159.1., 174.1 и 289 УК РФ). В деле речь шла о хищении около 3 млрд руб., в том числе 2 млрд руб. из МСП-банка в 2018–2020 годах. Средства также были получены в качестве кредитов компаниями «Дальневосточный монолит» и «Строитель», занятыми сбором металлолома и аффилированными, как считает следствие, с Сергеем Фургалом. В ходе судебного процесса большинство подсудимых, в том числе Сергей Фургал, отрицали вину.

Мария Локотецкая