У Сергея Фургала не хватило аргументов для апелляции

Судебная коллегия Московского областного суда утвердила решение Люберецкого горсуда, приговорившего экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии за совершенные почти 20 лет назад убийства и покушение. Суд первой инстанции возложил на Сергея Фургала и потраченные на его осуждение расходы в размере 560 тыс. руб., но это решение по требованию апелляции ему придется пересмотреть. Защита экс-чиновника и трех его сообщников полагает, что отмене подлежит и сам приговор, основанный, по их мнению, на вердикте присяжных, вынесенном с нарушениями. Дело об убийствах адвокаты обещают довести, если потребуется, и до Верховного суда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Сергея Фургала готова отстаивать его невиновность и в Верховном суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Защита Сергея Фургала готова отстаивать его невиновность и в Верховном суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мособлсуд признал законным и обоснованным решение Люберецкого городского суда, признавшего Сергея Фургала виновным в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах, и отправившего экс-чиновника в колонию строгого режима на 22 года. Были утверждены и приговоры, вынесенные троим сообщникам бывшего губернатора — Андрею Карепову, признанному организатором преступлений и получившему 21 год, а также их исполнителям Андрею Палею и Марату Кадырову, отправленным в колонию на 17 и девять с половиной лет. Таким образом, с учетом вступления приговора в законную силу, в ближайшее время все четверо осужденных могут быть этапированы из следственных изоляторов к местам отбывания наказания.

Интересно, что апелляция по собственной инициативе вмешалась в финансовую составляющую процесса в горсуде и предложила председательствовавшему на нем судье Геннадию Цою пересмотреть счета, выставленные им четверым осужденным. Как выяснилось, Люберецкий суд решил, что фигуранты дела должны не только отправиться в колонию, но еще и оплатить расходы, связанные с признанием их виновными в убийствах. Так, Сергей Фургал, по мнению судьи Цоя, остался должен 560 тыс. руб., потраченные главным образом на компенсацию дорожных расходов свидетелям из числа жителей Хабаровского края, согласившимся прилететь в Москву для дачи показаний на процессе.

Трем другим осужденным суд выставил счета поменьше, а в общей сложности группа должна оплатить «процессуальные издержки» на сумму более 1 млн руб.

Напомним, сами осужденные и их защитники в апелляции финансовые вопросы вообще не поднимали. Они остались недовольны приговором, вынесенным судьей Цоем в феврале этого года, а претензии фигурантов и их защитников касались главным образом обвинительного вердикта коллегии присяжных, на основании которого был вынесено судебное решение. По версии защиты, председательствующий оказывал давление на присяжных, постоянно призывая их «прислушиваться» к доводам обвинения и одновременно критикуя поведение в суде адвокатов. Защита в своей жалобе выразила и сомнение в объективности старшины коллегии, который являлся одновременно и старшиной народной дружины Люберецкого района. По ее мнению, главный присяжный был тесно связан с правоохранителями и постоянно консультировался с судьей Цоем по поводу принятия решений.

Наконец, председательствующий, как полагают адвокаты, допустил грубое нарушение процедуры вынесения вердикта.

По закону присяжные имеют право вынести единогласное решение в течении первых трех часов обсуждения. Они же, как утверждает защита, спорили 3 часа и 40 минут, поэтому должны были голосовать и предоставить участникам процесса так называемый опросный лист с результатами голосования, но не сделали этого. Как распределились голоса присяжных, защита и оба суда так и не узнали, поэтому вынесенный вердикт адвокаты сочли «неясным» и подлежащим в связи с этим отмене.

Интересно, что процесс в апелляционной инстанции шел почти месяц. Коллегия облсуда, например, пригласила и выслушала трех запасных членов коллегии присяжных, заявивших, что заседатели действительно обсуждали доводы сторон с председательствующим судьей. При этом старшина коллегии сообщил, что все его разговоры с судьей Цоем касались только оргвопросов, и никакого давления на присяжных не оказывалось. Почему апелляция проигнорировала доводы защиты о неясности вердикта, пока неизвестно — мотивировочную часть решения стороны получат только через пять суток.

Между тем защитники всех осужденных уже заявили о своем консолидированном намерении бороться за отмену приговора дальше.

В ближайшее время адвокаты обратятся в 1-й кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, а затем, если потребуется, обратятся с жалобами в Верховный суд России. «Именно Верховный суд обычно фиксирует нарушения, допущенные при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных, и отменяет приговоры,— пояснил “Ъ” защитник Марата Кадырова Артем Сарбашев.— Его решения затем становятся практикой, на которую ориентируются участники следующих процессов».

Напомним, Люберецкий горсуд признал, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал, занимавшийся в то время бизнесом по сбору и переработке металлолома, вместе со своим партнером Николаем Мистрюковым оплатил три заказа на физическое устранение своих недругов. В их число попали скупщик-конкурент Александр Смольский, выживший из-за ошибки исполнителя, а также убитые бизнесмен Евгений Зоря, с которым будущий губернатор не мог поделить ангар в Хабаровске, и деловой партнер господина Фургала Олег Булатов, якобы знавший о причастности будущего губернатора к убийству господина Зори и угрожавший ему разоблачением. Господина Мистрюкова в рамках этого дела задержали первым. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями, он дал показания против господина Фургала и троих его сообщников, обеспечив им сначала обвинения по соответствующей ч. 2 ст. 105 УК РФ, а затем и внушительные сроки. Дело в отношении самого господина Мистрюкова было выделено в отдельное производство.

Сергей Машкин