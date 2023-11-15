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Коммерсантъ FM
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У Сергея Фургала не хватило аргументов для апелляции

Приговор бывшему губернатору вступил в силу

Судебная коллегия Московского областного суда утвердила решение Люберецкого горсуда, приговорившего экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии за совершенные почти 20 лет назад убийства и покушение. Суд первой инстанции возложил на Сергея Фургала и потраченные на его осуждение расходы в размере 560 тыс. руб., но это решение по требованию апелляции ему придется пересмотреть. Защита экс-чиновника и трех его сообщников полагает, что отмене подлежит и сам приговор, основанный, по их мнению, на вердикте присяжных, вынесенном с нарушениями. Дело об убийствах адвокаты обещают довести, если потребуется, и до Верховного суда РФ.

Защита Сергея Фургала готова отстаивать его невиновность и в Верховном суде

Защита Сергея Фургала готова отстаивать его невиновность и в Верховном суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Защита Сергея Фургала готова отстаивать его невиновность и в Верховном суде

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мособлсуд признал законным и обоснованным решение Люберецкого городского суда, признавшего Сергея Фургала виновным в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004–2005 годах, и отправившего экс-чиновника в колонию строгого режима на 22 года. Были утверждены и приговоры, вынесенные троим сообщникам бывшего губернатора — Андрею Карепову, признанному организатором преступлений и получившему 21 год, а также их исполнителям Андрею Палею и Марату Кадырову, отправленным в колонию на 17 и девять с половиной лет. Таким образом, с учетом вступления приговора в законную силу, в ближайшее время все четверо осужденных могут быть этапированы из следственных изоляторов к местам отбывания наказания.

Интересно, что апелляция по собственной инициативе вмешалась в финансовую составляющую процесса в горсуде и предложила председательствовавшему на нем судье Геннадию Цою пересмотреть счета, выставленные им четверым осужденным. Как выяснилось, Люберецкий суд решил, что фигуранты дела должны не только отправиться в колонию, но еще и оплатить расходы, связанные с признанием их виновными в убийствах. Так, Сергей Фургал, по мнению судьи Цоя, остался должен 560 тыс. руб., потраченные главным образом на компенсацию дорожных расходов свидетелям из числа жителей Хабаровского края, согласившимся прилететь в Москву для дачи показаний на процессе.

Трем другим осужденным суд выставил счета поменьше, а в общей сложности группа должна оплатить «процессуальные издержки» на сумму более 1 млн руб.

Напомним, сами осужденные и их защитники в апелляции финансовые вопросы вообще не поднимали. Они остались недовольны приговором, вынесенным судьей Цоем в феврале этого года, а претензии фигурантов и их защитников касались главным образом обвинительного вердикта коллегии присяжных, на основании которого был вынесено судебное решение. По версии защиты, председательствующий оказывал давление на присяжных, постоянно призывая их «прислушиваться» к доводам обвинения и одновременно критикуя поведение в суде адвокатов. Защита в своей жалобе выразила и сомнение в объективности старшины коллегии, который являлся одновременно и старшиной народной дружины Люберецкого района. По ее мнению, главный присяжный был тесно связан с правоохранителями и постоянно консультировался с судьей Цоем по поводу принятия решений.

Наконец, председательствующий, как полагают адвокаты, допустил грубое нарушение процедуры вынесения вердикта.

По закону присяжные имеют право вынести единогласное решение в течении первых трех часов обсуждения. Они же, как утверждает защита, спорили 3 часа и 40 минут, поэтому должны были голосовать и предоставить участникам процесса так называемый опросный лист с результатами голосования, но не сделали этого. Как распределились голоса присяжных, защита и оба суда так и не узнали, поэтому вынесенный вердикт адвокаты сочли «неясным» и подлежащим в связи с этим отмене.

Запасные заседатели по делу Сергея Фургала пожаловались на судью

Интересно, что процесс в апелляционной инстанции шел почти месяц. Коллегия облсуда, например, пригласила и выслушала трех запасных членов коллегии присяжных, заявивших, что заседатели действительно обсуждали доводы сторон с председательствующим судьей. При этом старшина коллегии сообщил, что все его разговоры с судьей Цоем касались только оргвопросов, и никакого давления на присяжных не оказывалось. Почему апелляция проигнорировала доводы защиты о неясности вердикта, пока неизвестно — мотивировочную часть решения стороны получат только через пять суток.

Между тем защитники всех осужденных уже заявили о своем консолидированном намерении бороться за отмену приговора дальше.

В ближайшее время адвокаты обратятся в 1-й кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, а затем, если потребуется, обратятся с жалобами в Верховный суд России. «Именно Верховный суд обычно фиксирует нарушения, допущенные при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных, и отменяет приговоры,— пояснил “Ъ” защитник Марата Кадырова Артем Сарбашев.— Его решения затем становятся практикой, на которую ориентируются участники следующих процессов».

Как Генпрокуратура утвердила обвинение по экономическому делу Фургала

Напомним, Люберецкий горсуд признал, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал, занимавшийся в то время бизнесом по сбору и переработке металлолома, вместе со своим партнером Николаем Мистрюковым оплатил три заказа на физическое устранение своих недругов. В их число попали скупщик-конкурент Александр Смольский, выживший из-за ошибки исполнителя, а также убитые бизнесмен Евгений Зоря, с которым будущий губернатор не мог поделить ангар в Хабаровске, и деловой партнер господина Фургала Олег Булатов, якобы знавший о причастности будущего губернатора к убийству господина Зори и угрожавший ему разоблачением. Господина Мистрюкова в рамках этого дела задержали первым. Заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями, он дал показания против господина Фургала и троих его сообщников, обеспечив им сначала обвинения по соответствующей ч. 2 ст. 105 УК РФ, а затем и внушительные сроки. Дело в отношении самого господина Мистрюкова было выделено в отдельное производство.

Сергей Машкин

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