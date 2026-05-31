Подельник Сергея Фургала отсидел незаметно

“Ъ” стало известно о приговоре, вынесенном Николаю Мистрюкову — бывшему деловому партнеру осужденного на 25 лет колонии экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Признавший вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, Мистрюков стал одним из главных свидетелей обвинения как по первому, так и по второму делу экс-политика, отделавшись сроком семь лет общего режима, который к настоящему времени он уже отбыл.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О вынесении приговора ключевому свидетелю обвинения стало известно лишь после того, как защита Сергея Фургала пыталась в этом году оспорить в Верховном суде России приговор Николаю Мистрюкову. Как выяснил “Ъ”, он был вынесен еще в марте 2025 года Первомайским районным судом Владивостока, в июне того же года прошел без изменения Приморский краевой суд, а в начале марта 2026 года Десятый кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе, отклонив жалобу защиты.

Как удалось узнать “Ъ”, попытка адвоката господина Фургала Дарьи Грибановой сразу после этого подвергнуть сомнению судебный акт по делу господина Мистрюкова в Верховном суде России была связана со вторым, «экономическим» делом ее подзащитного.

В приговоре господину Мистрюкову упоминались фамилии его фигурантов, которые на момент назначения ему наказания еще не были осуждены, а их дело еще слушалось в Бабушкинском райсуде Москвы. Однако Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу защиты Сергея Фургала.

Последний был судим дважды. В первый раз Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 22 годам лишения свободы по делу о заказных убийствах. Трое его сообщников получили от 9 лет 6 месяцев до 21 года заключения.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые нашли доказанной вину всех подсудимых в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах бизнесмена Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных в 2004–2005 годах на территории Амурской области и Хабаровского края. Коллегия решила, что политик, который выступал заказчиком преступлений, не заслуживает снисхождения.

В зависимости от роли суд признал фигурантов виновными в покушении на умышленное убийство и убийстве. Господин Фургал и еще один подсудимый Андрей Карепов были осуждены за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Сам Сергей Фургал вину отрицал. Он связывал его с хозяйственным конфликтом на заводе «Амурсталь», в результате которого «обнулилась» доля его жены. Также о непричастности к преступлениям заявляли и другие подсудимые.

В рамках первого дела в ноябре 2019 года арестовали и бывшего делового партнера подсудимого Николая Мистрюкова. Пробыв десять месяцев под стражей, он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, после чего был переведен под домашний арест, как сообщалось, по состоянию здоровья. Дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Впоследствии господин Мистрюков рассказал в суде о мотивах совершенных 20 лет назад преступлений и заявил, что решение об устранении всех троих бизнесменов он и «Сергей Иванович (Фургал.— “Ъ”)» принимали совместно.

Также господин Мистрюков дал обвинительные показания и в рамках второго, «экономического дела» Сергея Фургала, связанного с хищениями 2 млрд руб. в составе преступного сообщества (ОПС), организатором которого был признан экс-политик. Бабушкинский суд Москвы 3 декабря 2023 года согласился с доводами обвинения о том, что в 2007–2020 годах Фургал, несмотря на законодательные ограничения, занимался бизнесом через подконтрольные компании группы «Торэкс», являясь их фактическим владельцем.

Не позднее 2018 года господин Фургал создал ОПС и стал использовать вышеназванные предприятия для получения заведомо невозвратных кредитов и последующей их легализации.

За организацию преступного сообщества, мошенничество, а также другие преступления Сергей Фургал получил 23 года заключения, а по совокупности с приговором по первому делу — 25 лет колонии строгого режима. Девять других фигурантов были осуждены на сроки от условных до 20 лет заключения.

Господин Мистрюков же, которому помимо обвинения в заказных убийствах вменили также участие в преступном сообществе, предстал перед судом лишь в феврале 2025 года. Его дело суд рассмотрел в особом порядке за несколько заседаний, не исследуя доказательства. При этом дело слушалось не по месту совершения преступлений в Хабаровском крае, а в соседнем регионе — Приморье.

Подсудность и его, и дел Сергея Фургала была изменена по требованию Генпрокуратуры. По итогам процесса Первомайский райсуд Владивостока 21 марта 2025 года назначил господину Мистрюкову семь лет колонии общего режима со штрафом 2 млн руб. Он был взят под стражу в зале суда.

Однако к моменту рассмотрения кассационной жалобы 3 марта 2026 года назначенный срок фигурант, по данным “Ъ”, уже отсидел.

В зачет наказания ему пошли десять месяцев в СИЗО, где один день приравнивается к полутора дням колонии, и домашний арест, который до внесения изменений в УК РФ учитывался из расчета «один день к одному». Назначенное наказание в Верховном суде России он обжаловать уже не стал.

Защитник господина Мистрюкова Александр Токмаков отказался от комментариев, сославшись на адвокатскую тайну, а также на то, что его доверитель и его родственники до сих пор находятся под госзащитой. Что касается господина Фургала, то приговор по его второму делу еще не вступил в силу. Мосгорсуду предстоит рассмотреть жалобы на него.

Мария Локотецкая