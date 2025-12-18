Защита Фургала обжаловала его 25-летний приговор

Адвокаты осужденного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на приговор, по которому он должен провести в заключении 25 лет, сообщила адвокат осужденного Дарья Грибанова «РИА Новости». Защита добивается оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бабушкинcкий суд Москвы 3 декабря вынес приговор Сергею Фургалу по «экономическому делу», связанному с хищением 2 млрд руб. Он получил 23 года заключения, а по совокупности с приговором по первому делу о заказных убийствах — 25 лет колонии строгого режима. Судом установлено, что Фургал, являясь депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий.

Девять других фигурантов осуждены на сроки от условных до 20 лет заключения. Осужденные, в основном,— руководящие сотрудники предприятий металлургической группы «Торэкс». Доказаны организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти 15 эпизодов. Вину не признал ни один осужденный.

Первый приговор Фургалу вынес Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года. Тогда он был осужден к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации двух убийств (бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори) и одного покушения на убийство (на предпринимателя Александра Смольского) в начале 2000-х годов. Обжалование успеха не имело.

Эрнест Филипповский