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К делу Сергея Фургала возникло 32 вопроса

Экс-губернатор и его подельники выступили с последним словом

На выездном заседании Люберецкого городского суда, прошедшем в Мособлсуде, завершилось судебное следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его предполагаемых сообщников. Они обвиняются в двух убийствах и покушении, совершенных в начале 2000-х. Подсудимые выступили с последним словом, как и прежде, не признали свою вину и попросили присяжных об оправдании. Кроме того, был составлен опросный лист для присяжных, в котором оказалось 32 вопроса. Предполагается, что в четверг может быть оглашен вердикт.

Сергей Фургал попросил присяжных не верить обвинению

Сергей Фургал попросил присяжных не верить обвинению

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Фургал попросил присяжных не верить обвинению

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще в ходе прений обвиняемые высказывались в том духе, что вместо того, чтобы выступать с последним словом, они еще раз предоставят возможность высказаться своим защитникам. Однако в итоге подсудимые все же решили изложить присяжным свою позицию самостоятельно. На это им потребовалось около трех часов.

Первым, и это уже стало своего рода традицией, слово предоставили Марату Кадырову, который обвиняется в совершении покушения на предпринимателя Александра Смольского. Подсудимый вновь попытался убедить присяжных в том, что у обвинения не было и нет веских доказательств его причастности к преступлению. Напомним, по версии следствия, Александр Смольский был бизнес-конкурентом тогда еще предпринимателя Сергея Фургала. Именно разногласия между бизнесменами, говорится в деле, и стали поводом для покушения, которое поручили исполнить господину Кадырову. Тот, считает следствие, 28 июня 2004 года кинул в господина Смольского две гранаты, но одна цели не достигла, а вторая не сработала.

Выступая перед присяжными, господин Кадыров в очередной раз отметил, что следствие считало доказательством его участия в покушении показания некой женщины, которая говорила, что видела его сразу после взрыва гранаты рядом с местом преступления. Однако, настаивал подсудимый, женщина не могла его запомнить, поскольку были сумерки. Кроме того, она путалась, вспоминая, в какую сторону бежал встретившийся ей мужчина.

Господин Кадыров также напомнил, что в то время действовал вынесенный ему условный приговор, и он не мог покидать Хабаровск, а преступление было совершено за пределами краевого центра.

Кроме того, соседи обвиняемого подтверждали, что в день покушения поручили ему приглядеть за их дочкой, поскольку он имел опыт работы в детском реабилитационном центре.

Подсудимый Андрей Палей, которого обвинение считает исполнителем убийств конфликтовавшего с Сергеем Фургалом предпринимателя Евгения Зори и бывшего милиционера, а затем директора ООО «Вест-Маркетинг» Олега Булатова, совершенных соответственно 28 октября 2004 года и 31 января 2005 года, также заявил, что не причастен к этим преступлениям. Он подчеркнул, что до суда и следствия «не был знаком ни с кем из всех, кто присутствует на скамье подсудимых». Обвиняемый попросил присяжных его оправдать.

Еще один фигурант дела, Андрей Карепов, предполагаемый посредник между заказчиком и исполнителями преступлений, сравнил процесс с товарищеским судом. «Раньше были такие,— напомнил он,— судили по понятиям, а не по закону».

Правда, сроков там не выносили, отметил подсудимый, а «здесь будут назначены реальные сроки». И добавил: «Хотя прокуроры не представили ничего, что доказывало бы нашу причастность к преступлениям». После этого обвиняемый заявил, что показания свидетелей, на которых основываются претензии правоохранителей к нему, были путаными. Кроме того, сказал подсудимый, если обвиняют в посредничестве при «заказе» преступлений, то следствие было обязано «предъявить финансовый след». «Я что, сказочно разбогател или у меня появились какие-то дорогостоящие вещи? — задал вопрос обвиняемый.— Любые деньги оставляют след, но прокуроры подобных доказательств не предъявили, потому что их нет».

Победа в ЕСПЧ не принесла Андрею Карепову ни свободы, ни денег

Наконец, последним выступил главный фигурант этого громкого дела — бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его выступление было самым эмоциональным и в основном было посвящено критике прокуроров, которые поддерживали обвинение на процессе.

«Они говорили: верьте нам, потому что мы представляем государство,— восклицал господин Фургал.— Но это не так! Они представляют не государство, а прокуратуру, где решение, принятое в пользу обвиняемых,— изъян в их работе».

Раскритиковал экс-губернатор и своего бывшего делового партнера, также фигуранта этого громкого расследования Николая Мистрюкова (он заключил досудебное соглашение, дал показания на других обвиняемых, его дело было выделено в отдельное производство). «Этот решил путем оговора себя и других выйти на свободу и получил за это 30–50 млн руб., продав свои доли в металлургическом предприятии»,— заявил подсудимый. Председательствующий Геннадий Цой тут же прервал подсудимого, указав, что сведения такого рода нельзя приводить в качестве аргументов, поскольку они не исследовались в ходе процесса. Судья назначил перерыв для того, чтобы адвокаты объяснили подзащитным недопустимость нарушений УПК. Тем временем господин Фургал успел заявить, что «большая часть свидетелей не была допрошена в процессе, а еще большая часть документов вообще не предоставлена присяжным для ознакомления».

После перерыва Сергей Фургал попытался апеллировать к совести присяжных. «Если вы осудите нас, невиновных, это будет большой грех,— сказал он.— Поскольку истинные виновные будут, улыбаясь, ходить на свежем воздухе. Я не большой христианин, но оправдать надо нас, чтобы свободным воздухом могли дышать мы. А теперь я сяду и буду ждать вашего справедливого вердикта».

Затем Геннадий Цой раздал адвокатам и подсудимым опросный лист, чтобы согласовать содержащиеся в нем 32 вопроса, на которые предстоит ответить присяжным при вынесении вердикта. Все они были разбиты на четыре группы по восемь вопросов в каждой. Как обычно, заседателям предстоит ответить, имело ли место преступление и если да, то принимал ли каждый подсудимый участие во вменяемом ему эпизоде и заслуживает ли он в случае виновности снисхождения.

Адвокаты сразу заявили, что видят в полученных документах вопросы, не соответствующие обвинению, а также фактические ошибки.

Заседание отложили на день: в четверг судья Цой получит от защиты исправленную версию опросного листа и решит, предлагать ли ее присяжным. Если сторонам удастся прийти к единому мнению, то присяжные уйдут для вынесения вердикта в совещательную комнату.

Алексей Соковнин

Фотогалерея

Акция в поддержку Сергея Фургала летом 2020 года

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По оценке корреспондентов “Ъ”, в акции участвовало порядка 30 тыс. человек

По оценке корреспондентов “Ъ”, в акции участвовало порядка 30 тыс. человек

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

По данным МВД, на шествие и митинг собрались от 10 тыс. до 12 тыс. человек

По данным МВД, на шествие и митинг собрались от 10 тыс. до 12 тыс. человек

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Сначала главная площадь города (имени Ленина) была огорожена, работники муниципалитета разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия по профилактике коронавируса. Люди собирались возле памятника Ленину, затем прорвались через ограждения и заполнили площадь, на которой также находится здание правительства края (на фото)

Сначала главная площадь города (имени Ленина) была огорожена, работники муниципалитета разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия по профилактике коронавируса. Люди собирались возле памятника Ленину, затем прорвались через ограждения и заполнили площадь, на которой также находится здание правительства края (на фото)

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Затем люди пошли колонной по центральной улице и в итоге вернулись на площадь имени Ленина

Затем люди пошли колонной по центральной улице и в итоге вернулись на площадь имени Ленина

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

На фото: митингующие у здания правительства края в центре Хабаровска

На фото: митингующие у здания правительства края в центре Хабаровска

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Полиция в ход акции не вмешивалась, задержаний не было

Полиция в ход акции не вмешивалась, задержаний не было

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

По ходу движения колонны митингующих стояло несколько экипажей ДПС

По ходу движения колонны митингующих стояло несколько экипажей ДПС

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Въезды на улицы, по которым следовала колонна, были также перекрыты машинами ДПС, чтобы избегать наездов на протестующих

Въезды на улицы, по которым следовала колонна, были также перекрыты машинами ДПС, чтобы избегать наездов на протестующих

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Во время шествия участники акции скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!» и другие

Во время шествия участники акции скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!» и другие

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Задержание действующего главы региона участники митинга называли оскорблением и демонстративным проявлением неуважения к воле жителей края

Задержание действующего главы региона участники митинга называли оскорблением и демонстративным проявлением неуважения к воле жителей края

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в мэрии, заявок на проведение акции не поступало

Как сообщили “Ъ” в мэрии, заявок на проведение акции не поступало

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Митинг и шествие стали самыми массовыми в современной истории Хабаровска

Митинг и шествие стали самыми массовыми в современной истории Хабаровска

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

В какой-то момент к митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но понимания у народа он не встретил: после слов «Отстаивать права надо в рамках правового поля» его освистали

В какой-то момент к митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но понимания у народа он не встретил: после слов «Отстаивать права надо в рамках правового поля» его освистали

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Несколько участников акции произнесли речи в поддержку Сергея Фургала

Несколько участников акции произнесли речи в поддержку Сергея Фургала

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Губернатор был задержан 9 июля в Хабаровске, после чего доставлен в Москву и там арестован

Губернатор был задержан 9 июля в Хабаровске, после чего доставлен в Москву и там арестован

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Несанкционированная акция в общей сложности продолжалась почти четыре часа

Несанкционированная акция в общей сложности продолжалась почти четыре часа

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

ЛДПР, выдвигавшая господина Фургала в губернаторы, заявила, что не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае

ЛДПР, выдвигавшая господина Фургала в губернаторы, заявила, что не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Участники шествия в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Участники шествия в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Запрет на проведение массовых мероприятий в Хабаровском крае был продлен до 26 июля

Запрет на проведение массовых мероприятий в Хабаровском крае был продлен до 26 июля

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

После митинга пресс-секретарю губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированной акции

После митинга пресс-секретарю губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированной акции

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Участники шествия в поддержку Сергея Фургала

Участники шествия в поддержку Сергея Фургала

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Следующая фотография
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По оценке корреспондентов “Ъ”, в акции участвовало порядка 30 тыс. человек

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

По данным МВД, на шествие и митинг собрались от 10 тыс. до 12 тыс. человек

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Сначала главная площадь города (имени Ленина) была огорожена, работники муниципалитета разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия по профилактике коронавируса. Люди собирались возле памятника Ленину, затем прорвались через ограждения и заполнили площадь, на которой также находится здание правительства края (на фото)

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Затем люди пошли колонной по центральной улице и в итоге вернулись на площадь имени Ленина

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

На фото: митингующие у здания правительства края в центре Хабаровска

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Полиция в ход акции не вмешивалась, задержаний не было

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

По ходу движения колонны митингующих стояло несколько экипажей ДПС

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Въезды на улицы, по которым следовала колонна, были также перекрыты машинами ДПС, чтобы избегать наездов на протестующих

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Во время шествия участники акции скандировали лозунги: «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Уходи, Москва!», «Свободу Фургалу!» и другие

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Задержание действующего главы региона участники митинга называли оскорблением и демонстративным проявлением неуважения к воле жителей края

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в мэрии, заявок на проведение акции не поступало

Фото: Константин Грошин / Коммерсантъ

Митинг и шествие стали самыми массовыми в современной истории Хабаровска

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

В какой-то момент к митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но понимания у народа он не встретил: после слов «Отстаивать права надо в рамках правового поля» его освистали

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Несколько участников акции произнесли речи в поддержку Сергея Фургала

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Губернатор был задержан 9 июля в Хабаровске, после чего доставлен в Москву и там арестован

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Несанкционированная акция в общей сложности продолжалась почти четыре часа

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

ЛДПР, выдвигавшая господина Фургала в губернаторы, заявила, что не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае

Фото: Александр Колбин / Коммерсантъ

Участники шествия в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Запрет на проведение массовых мероприятий в Хабаровском крае был продлен до 26 июля

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

После митинга пресс-секретарю губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежде Томченко поступили угрозы о том, что в ее отношении могут завести уголовное дело из-за призывов к несанкционированной акции

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

Участники шествия в поддержку Сергея Фургала

Фото: Игорь Волков / Коммерсантъ

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