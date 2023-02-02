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Коммерсантъ FM
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Присяжные признали Фургала виновным в покушении на убийство бизнесмена Смольского

Коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского, передает корреспондент «Ъ».

Сергей Фургал (второй слева) во время заседания суда

Сергей Фургал (второй слева) во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Фургал (второй слева) во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания в Мособлсуде, где проходит выездное заседание Люберецкого суда Подмосковья, рассматривающего дело господина Фургала, старшина коллегии присяжных объявила: «На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнером Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно».

Всего опросный лист для присяжных содержит 32 вопроса, уточняет корреспондент «Ъ». Все они разбиты на четыре группы по восемь вопросов в каждой.

По версии следствия, Александр Смольский был конкурентом Сергея Фургала в бизнесе. Из материалов дела следует, что именно разногласия между бизнесменами стали поводом для покушения, которое поручили исполнить Марату Кадырову. Следствие утверждает, что господин Кадыров 28 июня 2004 года кинул в господина Смольского две гранаты, но одна цели не достигла, а вторая не сработала. Сергей Фургал находится в СИЗО «Лефортово» с лета 2020 года. Свою вину он не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «К делу Сергея Фургала возникло 32 вопроса».

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