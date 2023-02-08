Сергею Фургалу пожелали долгих лет

23 года колонии строгого режима запросили представители Генпрокуратуры для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Экс-чиновник ранее был признан присяжными виновным в организации двух убийств и покушения, совершенных в начале 2000-х. Подельников Сергея Фургала Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова гособвинение потребовало лишить свободы на сроки от 10,5 до 22 лет. Подсудимые в очередной раз заявили, что невиновны, а их адвокаты попросили вынести подзащитным оправдательный приговор либо назначить новое рассмотрение дела по существу, но с другими присяжными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обсуждение последствий обвинительного вердикта растянулось в Люберецком городском суде (заседания проводятся в Мособлсуде) на два дня. В понедельник прокуроры огласили биографические данные осужденных, в том числе сообщили об имевшейся у Марата Кадырова много лет назад судимости: в 2003 году он получил условное наказание по ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания). Также были оглашены характеристики подсудимым по месту работы и жительства. А адвокат Марата Кадырова зачитал медицинские заключения о наличии у подсудимого онкологического заболевания.

В среду заседание началось с ходатайства защиты о переводе Сергея Фургала из СИЗО под домашний арест до вступления приговора в законную силу. При этом защита попросила приобщить к делу подписные листы с именами свыше 30 тыс. граждан Хабаровского края, решивших поддержать в этом вопросе экс-губернатора. Но тут же выяснилось, подписи уже представлялись суду минувшим летом, а вопрос с их приобщением к делу отложили до заключительной части процесса.

Прокуратура выступила против изменения меры пресечения подсудимому. Сам экс-губернатор заявил, что обвинение «вновь питается домыслами» и не желает учитывать мнение более чем 30 тыс. хабаровчан, поставивших подписи под требованием его освобождения из СИЗО.

Однако суд отклонил ходатайство защиты, а подписные листы были возвращены адвокатам.

Когда наконец стороны перешли к обсуждению последствий вердикта, представитель гособвинения полковник юстиции Александр Коробейников, перечислив эпизоды вмененные подсудимым, предложил квалифицировать их действия как покушение на убийство по найму (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийство по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и приговорить Сергея Фургала как организатора преступлений по отдельным эпизодам к 14, 19 и 7 годам заключения, установив путем частичного сложения окончательный срок наказания в 23 года колонии строгого режима. Андрею Карепову прокурор предложил назначить 22 года колонии строгого режима, Андрею Палею —17 лет, а Марату Кадырову — 10,5 года.

Напомним, в уголовном деле речь шла о неудавшемся покушении на предпринимателя Александра Смольского, совершенном Маратом Кадыровым в июле 2004 года, и двух убийствах, совершенных, как установили присяжные, Андреем Палеем: предпринимателя Евгения Зори в июле 2004 года и бизнесмена Олега Булатова в январе 2005 года. Андрей Карепов, по версии следствия, был посредником между заказчиком преступлений Сергеем Фургалом и исполнителями.

При этом прокурор попросил освободить всех от наказания за хранение оружия, поскольку по этому преступлению вышел срок давности. Отметим, что по убийствам и покушению 15-летний срок давности тоже истек, но в этом случае гособвинитель, подчеркнув тяжесть содеянных преступлений, потребовал реального лишения свободы.

В свою очередь, адвокаты попросили суд вынести оправдательный приговор на том основании, что вердикт присяжных был несправедлив (ст. 348 УПК РФ предусматривает такую возможность). При этом защитники указывали, что председательствующий мог сам убедиться в невиновности подсудимых, поскольку знакомился с материалами дела в полном объеме, тогда как заседателям представлялись не все документы.

Выслушав гособвинение, адвокатов и их подзащитных, также настаивавших на своей невиновности, председательствующий объявил, что приговор будет оглашен в пятницу 10 февраля в 12:00.

Уже при выходе из зала заседаний адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин заявил «Ъ», что он и его коллеги обязательно обжалуют приговор после его оглашения, поскольку «была грубо нарушена процедура вынесения вердикта». Господин Кожемякин напомнил, что «единодушное решение» присяжными по закону должно быть вынесено за три часа, однако оно было оглашено через 3 часа 50 минут. Если же за три часа заседатели не успели прийти к единому мнению, то они должны были голосовать по каждому из 34 вопросов опросного листа, а этого, отметил адвокат, сделано не было. По мнению господина Кожемякина, все это является веской причиной направления дела на пересмотр.

Алексей Соковнин