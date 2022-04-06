Сергею Фургалу не хватило заседателей

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Как стало известно “Ъ”, Люберецкий горсуд Московской области предпринял вторую безуспешную попытку отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кандидаты, по наблюдениям участников отбора, отсеивались главным образом по собственной инициативе еще на стадии обсуждения условий их труда, узнавая, что работать им придется по три раза в неделю, а получать по 638 рублей «за судодень».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Фургал (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” участники отбора, первый «фильтр» кандидаты в присяжные прошли заочно — в суде просто изучили анкетные данные претендентов и на заседание пригласили только тех, чьи биографии оказались абсолютно прозрачны и чисты. Таковых нашлось всего семнадцать. Учитывая, что для рассмотрения дела по существу суду требовались как минимум шестеро основных и двое запасных присяжных, а для нормальной работы в течение нескольких месяцев планировалось сформировать коллегию из 12 человек, количество претендентов оказалось катастрофически малым.

Тем не менее предварительно отобранных посадили на последний ряд достаточно вместительного зала заседаний Мособлсуда (Люберецкий райсуд работает там в выездном режиме), и судья стал задавать им общие вопросы. Например, есть ли среди них судимые и жители Люберец.

Если кто-то из кандидатов поднимал руку или привставал с места, председательствующий подзывал его к своему столу и негромко, чтобы не слышали остальные, задавал опять же традиционный для всех вопрос, не помешает ли работе претендента в суде дальняя дорога. На этом этапе к участию в опросе могли бы подключаться и остальные участники суда — представители Генпрокуратуры и адвокаты обвиняемых, однако, по выражению одного из них, «предметно познакомиться» с большинством претендентов им так и не удалось. Дело в том, что в краткой беседе с судьей будущий присяжный обычно тоже интересовался условиями своей работы и в первую очередь размером гонорара. Когда председательствующий пояснял, что заседания будут проводиться с утра до вечера по три раза в неделю, весь процесс займет минимум четыре месяца, а оплата труда присяжных составит «638 рублей за судодень», у кандидатов в судьи пропадал интерес к дальнейшему сотрудничеству.

Как рассказали “Ъ” участники процесса, причины для самоотвода назывались разные. В основном, конечно, традиционные, касающиеся слабого здоровья, маленьких детей или затруднительной дороги до места назначения. При этом некоторые из кандидатов, наоборот, демонстрировали изобретательность и хорошее чувство юмора. Так, например, претендент-предприниматель сделал какие-то вычисления на калькуляторе смартфона и пояснил, что на основной работе он налогов платит больше.

По итогам состоявшихся непростых переговоров из 17 претендентов остались только семь. Начинать суд по существу, имея в запасе всего одного присяжного, по понятным причинам было бессмысленно, поэтому третий этап отбора пришлось переносить на 26 апреля. Как пояснили “Ъ” участники предстоящего процесса, оптимистично называющие его не «отбором», а «добором», на заседание №3 приедут семеро предварительно одобренных присяжных, а вместе с ними — новая партия претендентов. Затем они все вместе пройдут вышеописанную процедуру, поэтому, кто из кандидатов в итоге останется судить Сергея Фургала, обвиняемого ГСУ СКР в организации двух убийств и покушения 16-летней давности, пока не ясно.

Напомним, первую попытку сформировать коллегию присяжных в Люберецком горсуде предприняли 17 марта. Однако мероприятие, по сути, сорвал предполагаемый сообщник главного обвиняемого Марат Кадыров, совершивший, как считает следствие, неудавшееся покушение на предпринимателя по заданию Сергея Фургала. Страдающий заболеванием легких господин Кадыров, как оказалось, поссорился со своим адвокатом Андреем Козловым из-за разногласий, касающихся методов диагностики и лечения его болезни, и отказался от защитника прямо на предварительных слушаниях в Мособлсуде. Поскольку другой его адвокат, Анна Наумова, была в это время на больничном, обвиняемый оказался на отборе присяжных «беззащитным», и всю процедуру перенесли.

Стоит отметить, что добиться полноценного медосвидетельствования и, соответственно, освобождения из-под стражи Марату Кадырову так и не удалось. Более того, по словам его защитника Наумовой, условия содержания больного стали только хуже: арестанта перевели в плохо вентилируемую камеру, стены которой покрыты черной плесенью. Адвокат считает, что теперь и сама жизнь ее клиента оказалась под угрозой, поэтому не исключено, что и на третьем заседании участникам суда придется не только отбирать присяжных, но и обсуждать состояние здоровья подсудимого.

Сергей Машкин