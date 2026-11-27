На подлете к Москве сбили 11 беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в «Макс».
«Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал господин Собянин.
По данным Минобороны России, с 08:00 до 20:00 мск 27 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 74 беспилотника. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.