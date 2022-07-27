Помощник Сергея Фургала засудил Россию

Как стало известно “Ъ”, ЕСПЧ признал незаконным арест Басманным райсудом Москвы в ноябре 2019 года Андрея Карепова — бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого вместе с ним в двух убийствах и покушении. В качестве компенсации ему предписано выплатить €2,7 тыс., которые подсудимый Карепов не получит, поскольку Россия, выйдя из Совета Европы, отказалась исполнять решения Евросуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карепов

Фото: Защита Андрея Карепова Андрей Карепов

Фото: Защита Андрея Карепова

Как сказано в решении комитета ЕСПЧ под председательством Дариана Павли, на «чрезмерную продолжительность предварительного заключения» пожаловались сразу девять россиян, включая Андрея Карепова, поэтому все обращения по «схожему предмету» суд объединил в некое «дело Кувшинникова», названное так по фамилии первого из обратившихся. Господин Карепов фигурирует в нем под номером 4. О всех девяти жалобах ЕСПЧ, как сказано в материалах, уведомил «российское правительство», дав ему время предоставить свои возражения, а 21 июля рассмотрел «в закрытом режиме» весь пакет обращений, приняв по ним опять же одинаковые решения.

В разъяснениях ЕСПЧ сказано, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует арестованным и обвиняемым рассмотрение их дел в разумные сроки, которые во всех девяти случаях не были соблюдены. «Изучив представленные материалы, суд не нашел ни одного факта или аргумента, способных убедить его в обратном»,— говорится в решении.

Помимо общей жалобы на сроки ареста председательствующий Павли рассмотрел также и изложенные в отдельных обращениях частные претензии арестантов, касающиеся, например, их содержания в «железных клетках» или слишком долгого ожидания судебных заседаний. Все претензии опять же были признаны обоснованными, а сумма материальной компенсации каждому из жалобщиков была рассчитана в зависимости от их количества в обращении.

Так, например, ЕСПЧ признал, что господин Карепов не просто содержался под арестом слишком долго, а еще и был взят под стражу в октябре 2019 года незаконно. Сделанные тогда Басманным райсудом Москвы выводы о том, что, оставаясь на свободе, он может вступить в сговор с подельниками, совершить побег или воспрепятствовать правосудию, по мнению ЕСПЧ, основывались только на предположениях. Нарушенные права арестанта Карепова ЕСПЧ оценил в €2,7 тыс., предложив «стране-ответчику» выплатить эту сумму заявителю в течение трех месяцев в национальной валюте по курсу на дату расчета.

Стоит отметить, что данное решение не принесет автору жалобы ни дохода, ни свободы, а обеспечит ему разве что моральное удовлетворение. «Вынесенное ЕСПЧ решение уже не позволяет нам обращаться в Верховный суд РФ для пересмотра вопроса о ранее избранной мере пресечения»,— пояснил “Ъ” адвокат Артем Раевский, напомнив, что еще 15 марта Россия официально заявила о выходе из Совета Европы и прекращении в связи с этим исполнения постановлений евросуда. «С 11 июня соответствующие изменения были внесены и в УПК, поэтому решения ЕСПЧ не влекут никаких последствий для заявителей из России»,— добавил он.

Адвокат Раевский при этом отметил, что и сегодня, когда уголовное дело Андрея Карепова рассматривается Люберецким горсудом Московской области, его права продолжают нарушаться. Например, по словам защитника, его доверителю, несмотря на определение Конституционного суда, с момента задержания не разрешают видеться с членами семьи.

По версии СКР, Андрей Карепов по просьбе Сергея Фургала нашел исполнителей, совершивших 17 лет назад два убийства и покушение.

Сергей Машкин