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12 июня, среда
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10:40
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадициии
09:05
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
02:48
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
13:50
Сотрудники ОМОНа перекрыли Петровку из-за марша в поддержку журналиста Голунова
13:44
На марше в поддержку Голунова задержан корреспондент “Ъ”
13:14
Турция назвала письмо Пентагона по С-400 противоречащим духу союзничества
12:44
На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 90 человек
12:42
Патрушев не располагает информацией о причастности спецслужб к делу Голунова
12:22
В Минобороны подтвердили планы по обновлению авиатехники на 65%
12:01
Марш в поддержку журналиста Голунова проходит в Москве
11:51
МИД РФ опроверг присутствие российских военных в Венесуэле
11:35
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
11:13
Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»
10:34
Главред уральской газеты обвинил полицию во взломе двери в свой кабинет
10:28
Фигурирующий в деле Голунова полковник полиции рассказал об очереди из его проверок
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(обновлено: 08.06.2019)
Кризис в Дагестане
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1
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«Мемориал» намерен выяснить, на каком основании полиция Дагестана продолжает вести «профилактический учет» граждан
2
За министра просили 100 миллионов
В Дагестане вынесен приговор похитителям Ибрагима Казибекова
32
«Охота на мужчин» не вписалась в традиции
Дагестанские чиновники поддержали борьбу Хабиба Нурмагомедова против спектакля с эротической сценой
1
Делом брата экс-главы Дагестана займутся в Москве
Раджаб Абдулатипов сменит махачкалинский СИЗО на «Лефортово»
1
Дагестанские силовики поддали газу
Прокуратура республики рассказала о мероприятиях в сфере ТЭК
Смена директора прошла со стрельбой
Осуждены участники бойни на рынке в Кизляре
4
Декриминализация Дагестана вышла на правительственный уровень
Зачистка в республике задела региональных чиновников высокого ранга
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Кто из звезд посетил церемонию открытия
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Премия «МУЗ-ТВ 2019»
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия