В Дагестане в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадал ребенок

По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с грузовиком Scania, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Находившийся в салоне малолетний ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.