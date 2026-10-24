В Дагестане в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадал ребенок
Прокуратура Бабаюртовского района Дагестана начала проверку после смертельной аварии на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. ДТП произошло 23 октября около 20:10 на 366-м километре дороги, сообщило надзорное ведомство в «Максе».
По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с грузовиком Scania, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины. Находившийся в салоне малолетний ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Прокуратура контролирует ход проверки и ее результаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.